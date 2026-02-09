我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱軒洋（左起）、柯震東、王淨、戴立忍出席《功夫》特映活動，片子即將在2月13日起全台上映。（圖／麻吉砥加提供）

▲九把刀又將有導演作品《功夫》在台上映，最近為了宣傳跑到中南部，票房表現受到矚目。（圖／麻吉砥加提供）

九把刀最新賀歲大片《功夫》即將推出，柯震東、朱軒洋、王淨這週末陪著他一起下中南部掃街拜票，雖然所到之處都受到熱烈歡迎，王淨卻不免又被問到在意別人想法的問題，又勾起心中的恨事，坦言每次有作品要推出，總會有人抱怨：「怎麼又是她？怎麼都是王淨？」可是影片推出檔期又不是她能決定，曾經一度不開心到為此關掉Threads。似乎每隔一陣子，就會有一位曝光度高的藝人成為被酸民針對的目標，早兩年是王淨，這陣子換成李沐，今年陳妍霏也陸續有好幾齣已經殺青許久的戲要推出，可能又會變成新的箭靶。王淨在《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》無奈表示：「如果講我演得不好，這我比較不會太受傷，因為這是個人，如果不好的話，我們就再更好嘛。可是有些事情我覺得無法去改變，就會有點無力。」而酸民針對他，不只是她有作品的時候，甚至在她沒作品的時候，也會突然冒出來。她有一次跟酸民吵過架，結果吵完上了新聞，想想又覺得後悔。身為公眾人物，總是很難避免有刻意要來攻擊，不管有沒有道理。對於這個狀況，和王淨合作好幾回的柯震東，就有不同的態度，他直接表示：「我是會跟網友吵架的，吵的當下很開心。」還和王淨作勢在打鍵盤，臉上充滿壓力通通飛走了的愉悅神情，他熱中在Threads上留言，難怪成為公認的Threads常客。耗資台幣3億打造的《功夫》，回本壓力大，連日來也舉辦搶先特映口碑場，不少人看過大讚特效場面氣派、過癮，確實是國片罕見的效果，春節期間的票房成績更受到矚目，片子將於13日（週五）起正式在全台各地上映。