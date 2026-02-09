我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞隊高層近日做出重大決定，宣布裁掉剛透過交易獲得的克羅埃西亞前鋒沙里奇（Dario Saric），並與本季表現出色的詹金斯（Daniss Jenkins）簽下兩年正式合約。對31歲的沙里奇而言，這無疑是職業生涯最沉重的打擊之一。他在短短幾天內從國王、公牛再到活塞，最終卻落得失業下場，昔日的「歐洲天才」如今竟面臨在NBA美國職籃（National Basketball Association）無球可打的窘境。回顧沙里奇的籃球起點，曾是讓全歐洲球探驚豔的神童。15歲開啟職業生涯的他，在青年賽事中展現了絕對的統治力。2010年U16歐青賽，他以24.2分、11.5籃板、5.8助攻的數據包攬得分王、助攻王與MVP；兩年後的U18歐青賽，他更在決賽狂砍39分完成衛冕。在職業聯賽中，沙里奇同樣光芒四射。他曾率領克羅埃西亞豪門Cibona奪冠，個人蟬聯亞得里亞海聯賽（ABA）得分王與MVP。當時的他，被視為繼承歐洲全能內線傳統的接班人，2014年NBA選秀會上，他在首輪第12順位被選中，帶著三座MVP的光環進軍籃球最高殿堂。沙里奇的NBA生涯起點並不低，在費城76人重建期，他是球隊的重要拼圖。新秀賽季場均12.8分並入選最佳新秀第一隊，隔年更與明星中鋒恩比德（Joel Embiid）組成默契十足的雙塔，場均貢獻14.6分，三分命中率接近4成。然而，在76人為了換取巴特勒（Jimmy Butler）將他送走，沙里奇便開啟了漂泊的命運。在灰狼、太陽時期，他的定位逐漸被邊緣化。儘管曾協助太陽殺入總決賽，卻在關鍵時刻遭遇右膝前交叉韌帶撕裂（ACL）重傷，導致2021-22賽季全數報銷。傷癒歸隊後的沙里奇速度與爆發力大不如前，防守端的劣勢被無限放大，先後在雷霆、勇士、金塊流浪，卻再也找不回當初在費城的穩定輸出。這兩年沙里奇的處境更趨惡劣，在金塊隊時，他的出賽順序甚至排在老將喬丹（DeAndre Jordan）之後。轉戰國王後僅出賽5場便被當作交易籌碼拋售，本季在國王沙里奇場均上場8.2分鐘，攻下1.0分、1.2籃板、0.4助攻，投籃命中率16.7%。如今又被活塞裁掉，是否能在殘酷的NBA舞台找到下家仍是未知數。雖然只有31歲，但受過重傷且球風不適應現代小球防守要求的沙里奇，恐怕很難再獲得NBA球隊的合約。從歐洲之巔到流浪邊緣，沙里奇的故事寫滿了唏噓，若最終回歸歐洲聯賽效力，對這位曾經的天才來說，或許也是另一種形式的落葉歸根。