我是廣告 請繼續往下閱讀

新英格蘭愛國者（New England Patriots）在今日的第60屆超級盃（Super Bowl LX）中，以13：29不敵西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）。雖然遺憾與冠軍獎盃擦身而過，但愛國者二年級生四分衛梅伊（Drake Maye）在這場決賽中遭到6次擒殺，寫下了超級盃不名譽的被擒殺紀錄，但這位年輕領袖誓言將這場失利轉化為未來重返巔峰的動力。今日海鷹隊的防線對梅伊展開了窒息式的施壓，整場比賽共對其完成6次擒殺。這使得梅伊在本次季後賽的4場比賽中，累計遭到21次擒殺，正式超越了辛辛那提孟加拉虎四分衛喬‧伯羅（Joe Burrow）在2021年創下的19次紀錄，成為NFL史上單一季後賽被擒殺次數最多的四分衛。受限於進攻線（OL）的潰敗，梅伊全場交出295碼、2次達陣與2次攔截的數據，且QBR（季度評分）僅為16.3。雖然他在第四節試圖發起反撲，但面對海鷹隊全場0失誤的完美表現，梅伊的努力最終仍功虧一簣。儘管數據並不理想，愛國者總教練麥克-維拉貝爾（Mike Vrabel）在賽後第一時間站出來維護他的子弟兵。維拉貝爾強調，這場失利不應歸咎於梅伊一人，進攻端前端的崩潰才是主因。梅伊在接受採訪時眼眶泛紅，但他並未將責任推給隊友，展現了超越年齡的成熟：「這感覺真的很痛。海鷹今晚打得比我們好，他們配得上這場勝利。我熱愛這支球隊，熱愛休息室裡的每個人，我們付出了所有，但結果不如預期。我必須做出更好的決定，投出更好的球。」對於梅伊而言，這場失利雖然苦澀，但卻是他職業生涯的重要養分。就在一年前，愛國者整季僅獲得4勝；而在梅伊掌舵的2025-26賽季，球隊打出了14勝並一路殺進超級盃。「這會成為我的燃料，」梅伊在賽後對隊友們說道，「如果這不能激勵你，我不知道還有什麼能讓你振作。因為這真的很艱難，我不會忘記這種感覺。」雖然愛國者挑戰後布雷迪（Tom Brady）時代首冠的目標尚未達成，但梅伊在本次季後賽累計7次達陣（6次傳球、1次衝球）的表現，已足以證明他具備基石球員的實力。隨著全明星週末即將到來，梅伊雖然在MVP選票中屈居亞軍，但他所展現的領袖氣質，已讓福克斯堡（Foxborough）的球迷看到了未來的希望。