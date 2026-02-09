我是廣告 請繼續往下閱讀

▲流行天后泰勒絲（如圖）於台灣時間昨（8）日晚間正式釋出全新單曲〈Opalite〉MV，復古80、90年代的商場場景與霓虹美學，被大批粉絲熱議神似Netflix神劇《怪奇物語》場景。（圖／翻攝自泰勒絲IG＠Taylor Swift）

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）於台灣時間昨（8）日晚間正式釋出全新單曲〈Opalite〉MV，一上線隨即引爆全球話題！這支MV不僅因復古80、90年代的商場場景與霓虹美學，被大批粉絲熱議神似Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things）場景，直呼簡直是平行宇宙。更驚人的是MV卡司找來奧斯卡影帝席尼墨菲（Cillian Murphy）、多姆納爾格里森（Domhnall Gleeson）大咖助陣，一切都源自多姆納爾曾在節目上，開玩笑說想演泰勒絲MV。這次MV卡司的由來，是始於泰勒絲去年參與了英國脫口秀節目《葛漢諾頓秀》（The Graham Norton Show）錄製，當時同場嘉賓包括席尼墨菲、多姆納爾格里森、《之前的我們》葛麗塔李（Greta Lee）、《創：戰神》茱蒂透納史密斯（Jodie Turner-Smith）以及歌手路易斯卡柏狄（Lewis Capaldi）。泰勒絲回憶，當時多姆納爾半開玩笑地說：「想出演泰勒絲的MV！」沒想到泰勒絲馬上靈感湧現，一週後就把寫好的劇本寄給對方，邀請他擔任主角。她心想：「如果那天一起上節目的所有來賓和主持人都能參與，那一定很瘋狂。」結果所有人一口答應，泰勒絲笑說，這就像是成人版的學校分組報告，只是沒有強制性，大家一起完成了一趟回到90年代的時空旅行。此次〈Opalite〉的發行策略打破業界傳統，泰勒絲選擇先在Spotify和Apple Music兩大音樂串流平台獨家首播MV，兩天後才上傳至YouTube。這項大膽的嘗試不僅掀起討論，也成功創下Spotify單日最高串流MV的歷史紀錄。除了視覺與卡司，歌曲含義也充滿粉紅泡泡。泰勒絲透露〈Opalite〉靈感來自未婚夫Travis Kelce 10月生日的誕生石「蛋白石」（Opal），她藉此隱喻「幸福快樂是可以透過人為努力而獲得的」，「這首歌傳達了在面對逆境時，選擇快樂以對。選擇屬於你自己的喜悅，這一切並不是偶然發生的。」泰勒絲冠軍專輯《星夢人生》目前已於數位與實體通路全面發行。