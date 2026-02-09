我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞在《陽光女子合唱團》扮演心直口快的女犯人，眼表現頗為搶眼。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

40歲女星安心亞出道多年不僅當歌手，還跨界綜藝與影視圈。而她近期再度以電影《陽光女子合唱團》爆紅，完美詮釋因走私毒品而入獄的阿蘭，演技備受好評。在演技備受稱讚的同時，安心亞也不忘歌手身分，尾牙邀約滿滿，她還於昨（8）日，分享多張參加尾牙的爆乳性感照，豐滿事業線直接辣翻粉絲，狂吸1.6萬粉絲按讚朝聖。安心亞近來因碰上尾牙季而邀約滿滿，近日她受邀到南港展覽館的尾牙活動，並於昨日在IG上傳多張辣照，只見安心亞穿著淺灰色西裝造型馬甲背心，搭著一條領帶，內搭白色肩帶，直接炸出豐滿事業線。下半身安心亞穿著深咖啡色皮褲裙，看起來幹練又性感。安心亞還感性寫下：「被你們的熱情包圍著，幸福」。而安心亞也超寵粉，對著鏡頭擺出多個可愛俏皮表情、與性感姿勢，又辣又可愛的模樣，瞬間吸引1.6萬粉絲按讚，「太漂亮了，笑容好治癒人」、「阿蘭怎麼這麼漂亮啊」、「這看起來根本只有20歲」等，大讚安心亞不變的美貌。安心亞出道多年，在影劇、主持、歌唱等領域都有亮眼表現，她至今發行過5張個人專輯，經常現身各大商演、尾牙演出，更蟬聯多年跨年「收視冠軍」。近日她因《陽光女子合唱團》人氣再攀升，與何曼希一同現身影廳謝票，也讓該場電影票迅速被搶光，展現超強魅力。安心亞在電影《陽光女子合唱團》中，飾演受刑人「邱秀蘭」（阿蘭），因走私毒品入獄。阿蘭從小在育幼院長大，是個性格呆氣又叛逆的女子，身世催淚。而安心亞的角色，也代表了在鐵窗體制中努力爭取尊嚴與生存的女性。