在今（9）日落幕的第60屆超級盃（Super Bowl LX）中，拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）不僅用熱情的波多黎各音樂震撼Levi's球場，更在演出中上演了超級盃史上最具「閃光彈」的一幕。表演期間，一對情侶在舞台上公開求婚並交換誓言，原先觀眾以為這只是舞台設計的一部分，但賽後經證實，這是一場具備法律效力的真實婚禮。

粉絲邀約成真　壞痞兔化身最強證婚人

根據NBC新聞記者納德卡尼（Rory Nadkarni）在X平台上的報導，這場震撼全場的婚禮絕非演戲。消息人士指出，這對情侶最初是邀請壞痞兔參加他們的私下婚禮，沒想到這位31歲的巨星突發奇想，反過來邀請他們直接在超過1億人收看的超級盃中場秀舞台上完婚。

在演出《Titi Me Pregunto》與《Yo Perreo Sola》等金曲的間奏中，這對新人在全場觀眾的注目下交換了戒指，並完成了親吻與切蛋糕儀式。雖然舞台場面宏大且充滿編舞動作，但這對新人的情感真摯，讓許多守在電視機前的觀眾直呼「感覺太真實了」。

史上第一人　壞痞兔創超級盃史無前例紀錄

隨著演出結束，壞痞兔的代表與相關單位隨即向媒體確認，這對夫妻確實在演出過程中完成了合法的結婚登記。這也讓壞痞兔寫下兩項紀錄：他不僅是首位領銜超級盃中場秀的拉丁男歌手，更促成了超級盃史上第一場現場直播的真實婚禮。

網友反應熱烈，許多人留言表示：「請告訴我這是真的！我甚至不想去查證，這太美好了」、「我看著他們的時候就覺得不對勁，那種眼神看起來就像是真實的婚禮。」、「我跟我丈夫說，這絕對是真結婚！太棒了！」

愛比恨強大！壞痞兔的文化致敬

壞痞兔在表演結尾重申了他在葛萊美獎（Grammy Awards）上的名言：「唯一比仇恨更強大的是愛（The only thing more powerful than hate is love）。」這場真實婚禮被巧妙地編織進對波多黎各文化的致敬演出中，為這場充滿動感節奏的視覺饗宴增添了感人的情感深度。

這場歷史性的演出不僅讓壞痞兔鞏固了其全球流行樂天王的地位，也讓這對幸運的新人擁有了全世界最奢華的婚禮背景與1億名見證人。

消息來源：ClutchPoints

