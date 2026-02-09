我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》粉絲高舉「想被罵」的招牌，想吸引苗可麗注意。（圖／壹壹喜喜提供）

仍在熱賣中的《陽光女子合唱團》目前累積票房已達4.88億台幣，超越《賽德克‧巴萊（上）：太陽旗》的4.7億，登上影史國片票房最高數字第2名，距離打敗5.34億的《海角七號》、成為最新冠軍，只剩最後幾步。全台最大票倉是台南的南紡威秀影城，單家進帳就有2300多萬，扮演獄方人員的苗可麗、陳庭妮也特地到台南答謝觀眾，不少人手舉「想被罵」的招牌，就為吸引苗可麗注意。《陽光女子合唱團》讓全台灣有放映的影城都出現大批觀眾拭淚的奇景，連許多已經久未進戲院看片的人都被吸引，北中南都有戲院售票口大排長龍，不過還是以台南的南紡威秀成為全台最大的票倉，苗可麗和陳庭妮也特地參與該影城的影人場活動，扮演「方科長」的苗可麗，繼續以罵人的精湛功力贏得觀眾嘆服，大家手舉「想被罵」的招牌吸引她注意，讓現場反而有歡樂的氣氛。苗可麗從過去在本土長壽劇扮演壞女人，就以連珠砲般的罵人語速讓觀眾讚嘆，在《陽光女子合唱團》中飾演的方科長，看似對女囚嚴厲、不客氣，其實對她們有很深的關愛，罵人的方式又是不同風格，卻仍然讓粉絲欣賞。她應眾要求，重現電影中合唱團員被誤會偷竊，