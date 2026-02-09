仍在熱賣中的《陽光女子合唱團》目前累積票房已達4.88億台幣，超越《賽德克‧巴萊（上）：太陽旗》的4.7億，登上影史國片票房最高數字第2名，距離打敗5.34億的《海角七號》、成為最新冠軍，只剩最後幾步。全台最大票倉是台南的南紡威秀影城，單家進帳就有2300多萬，扮演獄方人員的苗可麗、陳庭妮也特地到台南答謝觀眾，不少人手舉「想被罵」的招牌，就為吸引苗可麗注意。
《陽光女子合唱團》最大票倉 台南南紡威秀影城
《陽光女子合唱團》讓全台灣有放映的影城都出現大批觀眾拭淚的奇景，連許多已經久未進戲院看片的人都被吸引，北中南都有戲院售票口大排長龍，不過還是以台南的南紡威秀成為全台最大的票倉，苗可麗和陳庭妮也特地參與該影城的影人場活動，扮演「方科長」的苗可麗，繼續以罵人的精湛功力贏得觀眾嘆服，大家手舉「想被罵」的招牌吸引她注意，讓現場反而有歡樂的氣氛。
苗可麗從過去在本土長壽劇扮演壞女人，就以連珠砲般的罵人語速讓觀眾讚嘆，在《陽光女子合唱團》中飾演的方科長，看似對女囚嚴厲、不客氣，其實對她們有很深的關愛，罵人的方式又是不同風格，卻仍然讓粉絲欣賞。她應眾要求，重現電影中合唱團員被誤會偷竊，
她挺身而出為收容人大罵警察的場面，獲得滿堂彩；陳庭妮則與觀眾猜拳送春聯與紅包，讓現場瞬間充滿歡笑。
曾愷玹凍齡美貌驚人 男性觀眾直呼比親媽還正
台北場活動則派出「國民媽媽」曾愷玹以及長大後的小女孩羅晨恩，同樣很吸睛。片子上映後曾愷玹的美貌與氣質引起網友好奇追問，釣出許多人的回憶，揭曉她就是周杰倫的《不能說的·秘密》中的甜美女神，甚至還有網友說道：「看完這部電影 我還在難過的時候，男友竟然說，有什麼好難過？新媽媽還比較正耶。」讓她懷疑完全搞錯重點。
編劇呂安弦則拿出陳意涵以劇中惠貞的心態寫給女兒養母曾愷玹的信，曾愷玹念出信中的字句時，也有觀眾也用手機錄影後上傳網路說道：
「我一邊打字一邊哭是正常的嗎？」在信裡惠貞表示：「 我不是不想靠近她，而是因為我希望她的人生可以輕一點、亮一點， 不必替任何人承擔過去。」成為映後活動的花絮彩蛋。此外，觀眾還發現何曼希的媽找來何如芸客串，直呼是神選角。
《陽光女子合唱團》仍在熱映中，12日（週四）翁倩玉就會和扮演自己年輕時期的小薰一起出席台北的影人場活動，電影票早就搶購一空，屆時有可能就會迎接賣破5億大關的喜訊，粉絲都熱切期待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《陽光女子合唱團》讓全台灣有放映的影城都出現大批觀眾拭淚的奇景，連許多已經久未進戲院看片的人都被吸引，北中南都有戲院售票口大排長龍，不過還是以台南的南紡威秀成為全台最大的票倉，苗可麗和陳庭妮也特地參與該影城的影人場活動，扮演「方科長」的苗可麗，繼續以罵人的精湛功力贏得觀眾嘆服，大家手舉「想被罵」的招牌吸引她注意，讓現場反而有歡樂的氣氛。
苗可麗從過去在本土長壽劇扮演壞女人，就以連珠砲般的罵人語速讓觀眾讚嘆，在《陽光女子合唱團》中飾演的方科長，看似對女囚嚴厲、不客氣，其實對她們有很深的關愛，罵人的方式又是不同風格，卻仍然讓粉絲欣賞。她應眾要求，重現電影中合唱團員被誤會偷竊，
台北場活動則派出「國民媽媽」曾愷玹以及長大後的小女孩羅晨恩，同樣很吸睛。片子上映後曾愷玹的美貌與氣質引起網友好奇追問，釣出許多人的回憶，揭曉她就是周杰倫的《不能說的·秘密》中的甜美女神，甚至還有網友說道：「看完這部電影 我還在難過的時候，男友竟然說，有什麼好難過？新媽媽還比較正耶。」讓她懷疑完全搞錯重點。
編劇呂安弦則拿出陳意涵以劇中惠貞的心態寫給女兒養母曾愷玹的信，曾愷玹念出信中的字句時，也有觀眾也用手機錄影後上傳網路說道：
《陽光女子合唱團》仍在熱映中，12日（週四）翁倩玉就會和扮演自己年輕時期的小薰一起出席台北的影人場活動，電影票早就搶購一空，屆時有可能就會迎接賣破5億大關的喜訊，粉絲都熱切期待。