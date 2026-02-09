我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（9）日正式宣布，當家球星唐西奇（Luka Doncic）將因左腿筋輕度拉傷缺席今日對陣奧克拉荷馬雷霆的關鍵賽事。這將是唐西奇連續第二場因傷高掛免戰牌，儘管進攻核心缺陣，但湖人也迎來好消息，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）預計將重回輪替陣容。唐西奇是在上週四擊敗費城76人（Philadelphia 76ers）的比賽中感到腿部不適。經過MRI核磁共振檢查證實為輕度腿筋拉傷。總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，唐西奇本人非常渴望上場，特別是希望能參與全明星賽前的最後一場比賽，對陣他的老東家達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）。瑞迪克在受訪時指出：「唐西奇正在接受全天候的治療，我們對他的復出抱持樂觀但謹慎的態度。目前他被列為每日觀察（Day-to-day），只要身體準備好了，我們就會讓他重返賽場。」唐西奇本季場均繳出32.8分、8.6助攻與7.8籃板，但他頻繁的腿部傷勢已讓他本季缺席了8場比賽，湖人在他缺陣時取得5勝4敗的戰績。除了唐西奇的負面消息，湖人傷兵名單中也有積極進展。中鋒艾頓（Deandre Ayton）先前因右膝痠痛錯過與勇士之戰，今日狀態已提升為「大概率出賽（Probable）」。本季艾頓以67.7%的高效率投籃命中率，為湖人提供穩定的內線戰力。新秀復健里程碑： 受傷缺陣多時的新秀蒂埃羅（Adou Thiero）與克奈特（Dalton Knecht）已被指派至G聯盟附屬球隊進行全接觸對抗練習。這是塞羅自12月30日MCL扭傷後的重要復甦訊號，顯示湖人側翼深度即將獲得補充。即便少了唐西奇，湖人近11場比賽仍強勢奪下8勝。在上一場擊敗勇士的比賽中，詹姆斯（LeBron James）與里維斯（Austin Reaves）展現了優異的領袖能力，加上新援肯納德（Luke Kennard）在首秀中投進關鍵三分球，展現了湖人季中交易後的戰術多樣性。隨著明星賽週末即將到來，湖人目前正試圖在競爭激烈的西區爭取更有利的排名。今日對陣西區強權雷霆，湖人能否在缺少第一得分手的情況下維持連勝勢頭，將是檢驗球隊整體韌性的最佳機會。