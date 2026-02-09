我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古天樂近來忙著宣傳《尋秦記》電影版，一度還曾掛病號進醫院（圖／摘自IMDb）

▲古天樂除了是《尋秦記》男主角，也身兼電影公司老闆，比別人都忙碌，健康情形受到外界關注。（圖／華映娛樂提供）

▲古天樂自曝小時候腦瘀血，常會瞬間突發失明，讓家人很擔憂。（圖／記者林調遜攝）

才剛以《尋秦記》在香港締造票房佳績的古天樂，雖然事業表現有目共睹，健康卻不時傳出狀況、讓粉絲憂心。他近日接受鄭裕玲訪問，坦承患有失憶症，雖然自認只是輕度，卻有可能拍完一部戲、兩年後完全忘記自己有參與，有些見過的人也完全想不起、認不出來。他更透露小時候腦部瘀血，曾經造成一天4、5次突發性瞬間失明。銀幕上常扮演大俠的古天樂，下了戲還是電影公司老闆，很多事情需要掛心，身體狀況當然會被外界關心。這一次為了《尋秦記》他勤跑宣傳，一度也傳出病倒、進醫院的狀況，儘管很快出院，卻還是讓人有些憂慮。他表示確實有輕度失憶，但與童年的腦部瘀血無關，更像是忘記了某些事，說道：「我不確定是否因為做演員每天見太多人，有點臉盲。」他就是會看到有人出現在自己面前，突然覺得很熟，卻想不起來到底是誰，旁人問他還記不記得，就真的是不記得。妙的是，他的「失憶」絲毫不影響在演藝工作上的專業表現。作為演員，記對白是他的專業和職責，對於劇本、走位等工作上的細節，古天樂反而記得非常清楚，甚至過目不忘，可是這種超強記憶只有在工作時才會打開，等到殺青、不用補拍，就會很快忘掉。比起現在的「選擇性記憶」，古天樂小時候的病況比較可怕，眼前會突然被白光籠罩，導致瞬間失明，甚麼也看不見，每次會維持約十多秒，一天甚至可以出現4、5次，家人擔心到趕快帶他接受電腦掃描檢查，才知道是腦內有瘀血。醫生解釋，這情況可能源於兩大原因：一是他曾遭遇重大事故，或者他在出生時並非順產、過程中出現缺氧導致。幸好醫生表示，隨著年齡漸長，腦部也跟著長大，瘀血就不會再壓迫到神經。他小時候還需要服藥治療，但現在這個問題已經沒有大礙，不如失憶讓他困擾。