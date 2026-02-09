我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK公開紅白雙視覺海報，用眼神就展現霸氣氛圍。（圖／BLACKPINK FB）

韓國人氣女團BLACKPINK睽違4年，終於要發行全新迷你專輯《DEADLINE》，經紀公司YG娛樂先在6日公開包含5首新歌的專輯曲目表後，今（9）日再度公開4位成員的首波視覺海報，共有兩種版本，白色的「Statue版」與紅色「Red Light版」，完全不同的氛圍，加上成員們的美貌與強烈氣勢，引發全球粉絲期待。BLACKPINK在今日公開兩種版本的視覺海報，白色的「Statue版」與紅色「Red Light版」。在白色版本中，成員們穿著銀白色系服裝亮相，身旁沒有多餘裝飾，僅用表情與姿勢，就展現出霸氣魅力。而在紅色版本中，成員們在紅色燈光下，多了一絲嫵媚，強烈妝容呈現獨特魅力。兩種版本強烈的視覺效果，也讓外界更加好奇這次新專輯的概念。BLACKPINK新專輯《DEADLINE》共收錄5首歌曲，主打歌為〈GO〉，另外還包含先前已搶先曝光的〈JUMP〉，以及〈Me and my〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等新作，YG娛樂表示，雖然這次新曲數量不多，但每一首都是成員經過長時間反覆琢磨，希望用最精緻的完成度來呈現BLACKPINK最成熟、最耀眼的狀態。YG娛樂也進一步透露，《DEADLINE》這張專輯的核心概念，是捕捉「無法回頭的最佳瞬間」，記錄BLACKPINK站在事業巔峰時的樣貌，是一張濃縮了團體歷年經驗與能量的作品，無論在音樂風格或整體氛圍上，都象徵BLACKPINK當前最具代表性的時刻。BLACKPINK自出道以來，就靠著獨特音樂風格、強大舞台魅力穩坐全球頂級女團的地位，近年成員們各自投入個人活動，無論音樂、時尚或影視領域皆成績亮眼。《DEADLINE》的推出，不僅象徵完整體久違合體，也被視為「最完整的BLACKPINK再現」。《DEADLINE》將於2月27日正式發行，粉絲們都非常期待。