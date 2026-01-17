我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie穿著她最愛的卡皮巴拉玩偶裝衝進東京巨蛋。（圖／翻攝自X）

韓國天團BLACKPINK成員Jennie昨（16）日迎來30歲生日，巧合的是，團體當天正好在日本東京巨蛋舉辦演唱會。或許因為生日加持，Jennie全場狀態火力全開，尤其安可時更驚喜穿上卡皮巴拉（水豚）玩偶裝衝上舞台，瞬間萌翻全場。BLACKPINK東京巨蛋演唱會首日正逢Jennie生日，安可環節中，BLACKPINK全員換上巡演周邊，搭乘繞場花車與粉絲近距離互動，身為壽星的Jennie造型特別吸睛，頭戴蛋糕帽、身穿周邊短版上衣，下半身則套上充氣式卡皮巴拉玩偶服，看起來就像「騎著水豚」現身，讓粉絲笑聲連連。Jennie騎卡皮巴拉的影片曝光後，瞬間在社群掀起熱烈討論，「金珍妮花車還真的給我cos卡皮巴拉，超可愛！」、「壽星的福利嗎，有坐騎代步」、「生日妮妮心情很好哦。」搞笑的是當全場粉絲、成員端著蛋糕要幫Jennie慶生時，她因為不想穿著玩偶服被慶生，突然衝下台換回正常衣服，好心情完全溢於言表。不只是日本前往演唱會的粉絲為Jennie慶生，台灣粉絲也是寵女無極限，印象廣告董事長吳秉翔為圓女兒追星夢，斥資245萬元台幣，霸氣包下松山機場、西門町、101世貿等10處黃金地段電視牆，不只全天輪播應援影片，還選在Jennie生日當天的下午1點16分起，短暫清空其他所有廣告，實施15分鐘的「霸屏」應援，創下超狂紀錄。Jennie被譽為當今全球最具影響力的K-pop女星之一，人氣與話題性始終居高不下。日前她來台出席金唱片頒獎典禮，一口氣橫掃個人與團體獎項，共抱回4座獎盃，成績相當亮眼。站上舞台領獎時，她還笑著向BLACKPINK其他成員喊話：「妳們有在看嗎？」輕鬆又真誠的互動，展現好心情，也讓現場氣氛更加熱烈。作為BLACKPINK的饒舌與主唱擔當，Jennie在SOLO發展上同樣成績斐然，〈Like JENNIE〉、〈You & Me〉推出後迅速掀起全球翻跳與翻唱熱潮，展現強大號召力。除了音樂實力備受肯定，她在時尚圈的影響力也不容小覷，憑藉獨特風格成為香奈兒長期代言人，獲封「人間香奈兒」。目前她的Instagram追蹤人數已突破8891萬，再次證明其橫跨音樂與時尚的頂級影響力。