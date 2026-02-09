我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士正帶著傷病與戰績的雙重壓力走向明星賽假期。在周日晚間以99：105憾負洛杉磯湖人後，儘管穆迪（Moses Moody）砍下25分展現接班架勢，但少了柯瑞（Stephen Curry）的勇士隊顯然急需戰力補充。而在交易截止日空降灣區的「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），昨日首度針對其「合約即將到期」的身分發表了坦誠的看法。對於外界關注他正處於合約最後一年（Expiring Contract）是否會影響場上心態，波爾辛吉斯給出了極其直白的回應：「我不會想太多合約的事情，我現在唯一的目標就是強勢完成這個賽季。」波爾辛吉斯現在專注於為勇士隊做出貢獻，盼能強勢進入下半賽季，「這個賽季有點起伏不定了……一支新球隊，一個新的篇章，就讓我們拭目以待吧。」波爾辛吉斯坦言，本季對他而言確實起伏不定，從波士頓到亞特蘭大，再到現在的舊金山。但他強調，這是一個「全新的章節」，他非常期待能融入勇士隊的高水準體系。「我覺得我能非常自然地融入，因為我是那種適合任何進攻體系的球員，過程會非常絲滑。」他充滿信心地說道。儘管心態積極，但波爾辛吉斯的「玻璃屬性」仍是勇士隊最大的隱憂。過去10個賽季中，波爾辛吉斯僅有1次單季出賽超過60場。他在亞特蘭大期間僅出賽17場，自1月7日後便因阿基里斯腱發炎與疾病缺陣至今。總教練科爾（Steve Kerr）已確認他明星賽前不會出賽。預計他的勇士首秀將落在2月19日，屆時他將在主場迎戰老東家塞爾提克（Boston Celtics）。目前勇士戰績為28勝25負，排名西區第8，季後賽席位岌岌可危。波爾辛吉斯並不擔心「勇士擁有非常有經驗的球員，我希望能向他們學習。」波爾辛吉斯要到全明星賽後才能迎來他在勇士隊的首秀。他的合約狀況自然讓他的未來充滿不確定性，而困擾他整個職業生涯的傷病問題仍然存在。