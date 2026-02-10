金州勇士在交易截止日換來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的餘震持續發酵。總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）在周日與記者的對話中展現了罕見的強硬態度，針對格林（Draymond Green）與「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞守口如瓶。《運動畫刊》撰文分析指出，勇士得到波爾辛吉斯，背後可能隱藏著在今年夏季「全速衝刺字母哥」的終極野心。
勇士總管與媒體的針鋒相對：誰在說謊？
這場對話起源於關於格林關係的提問。小鄧利維堅稱，格林的名字除了出現在其他球隊詢問的電話外，「從未有過讓他離開的可能性。」然而，當記者提出一個關鍵邏輯——如果要換來年薪高昂的安戴托昆博，格林或巴特勒（Jimmy Butler）勢必得被放進交易包內以匹配薪資——小鄧利維的神色變得凝重。
記者提問： 「既然格林沒被討論過，我假設追求安戴托昆博一事也從未接近達成？」
鄧利維反擊： 「為什麼這麼說？」
記者直指要害： 「因為要達成交易，格林或是巴特勒必須在其中。」
鄧利維： 「你在把話塞進我嘴裡。這是一個令人難以置信的假設。」
這番對話不僅氣氛緊繃，也揭示了勇士高層對於球員去留的極度敏感。
勇士不太可能不出格林、巴特勒得到字母哥
儘管小鄧利維稱其為「假設」，但從NBA2026年的薪資規章來看，這更像是事實。若要同時保留柯瑞（Stephen Curry）、格林與巴特勒，又要換入阿德托昆博，勇士將面臨以下困境。
首先，勇士必須送出至少6名球員才能匹配薪資，屆時陣容將僅剩10名合約球員。其次在第二層硬上限（Second Apron）的限制下，勇士幾乎無法補進底薪以外的即戰力。因此剩下的名額只能由最低薪資的老將填補，這顯然不是衝擊冠軍的理想配方。
為何是波爾辛吉斯？勇管可能鎖定夏季搶人大戰
《運動畫刊》分析指出，勇士在字母哥確定劉隊後，選擇在截止日引進波爾辛吉斯，背後有著清晰的戰略邏輯：那就是保留選秀資產。波爾辛吉斯的交易並未耗費勇士未來的首輪選秀權，這讓他們在今年暑假擁有完整的「籌碼」去向密爾瓦基提案。
「如果目標是促成一筆既能幫助球隊又不影響勇士今夏簽下字母哥的交易，那麼就能理解他們為什麼會交易得到波爾辛吉斯，畢竟交易他並沒有花費任何選秀權。」但《運動畫刊》也認為，就算是如此，庫明加似乎也比波爾辛吉斯好賣，因為他更年輕、也更健康。
這場布局雖然聰明，但也充滿風險。波爾辛吉斯的傷病史人盡皆知，若他在下半季無法上場，而勇士又在夏季爭奪戰中失手，屆時柯瑞與總教練科爾（Steve Kerr）的挫折感將達到頂點。
波爾辛吉斯風險高 搞砸了很危險
更何況並沒有理由相信勇士到了休賽季就能得到字母哥，「因為休賽期有更多球隊帶著更好的交易方案對他感興趣。這一點萊科布和鄧利維應該很清楚。」《運動畫刊》猜測，勇士隊沒有進行更大的交易，這表明萊科布再次把保留未來的首輪選秀權看得比給柯瑞提供他需要的幫助更重要。
「勇士隊必須繼續公開表示他們致力於贏球，否則他們可能會面臨柯瑞要求交易的風險。但事實勝於雄辯。勇士隊錯失了在2026-27賽季為季後賽走得更遠做好準備的最佳機會。」《運動畫刊》表示，勇士隊管理層最好祈禱波爾辛吉斯保持相對健康、且柯瑞喜歡和他一起打球、又願意在休賽季續約、並且下個賽季繼續保持相對健康。
否則，波爾辛吉斯若無法上場，勇士隊在賽季末段崩盤，而且他們也沒有辦法在休賽期進行交易的話，「可能導致科爾不再執教勇士隊，並讓柯瑞感到前所未有的沮喪。」
消息來源：Golden State Warriors YouTube、運動畫刊
