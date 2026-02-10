隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落幕，費城76人（Philadelphia Sixers）正準備在買斷市場（Buyout Market）大展身手。根據《費城詢問報》記者龐培（Keith Pompey）報導，76人目前擁有極佳的補強空間，預計將積極追逐包括布歇（Chris Boucher）、鮑爾（Lonzo Ball）及海史密斯（Haywood Highsmith）在內的多名好手，甚至連前明星前鋒米德爾頓（Khris Middleton）都在潛在名單之列。
陣容空間釋出 莫雷：權衡最佳人選
76人目前陣中有兩名持10天短約的球員——巴錫（Charles Bassey）與鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.），兩人的合約都將在週六到期，屆時將釋出兩個正式名額。此外，大前鋒喬治（Paul George）因違規用藥遭禁賽25場，目前僅執行了5場，球隊可將其移至禁賽名單，進一步爭取在3月底他回歸前多簽下一名戰力。
籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）對此持開放態度，他提到表現優異的雙向合約前鋒沃克（Jabari Walker）也是轉正的人選之一，「我們必須權衡這寶貴的兩個名額，確保做出最優化的選擇。」
76人鎖定目標一覽 布歇、鮑爾在列
龐培指出，目前76人鎖定的買斷市場目標主要包含以下4人：
▪️布歇（Chris Boucher）： 33歲的長人，在被猶他爵士（Utah Jazz）裁掉後恢復自由身。他曾在多倫多暴龍與現任76人總教練納斯（Nick Nurse）共事5個賽季，默契無庸置疑。
▪️鮑爾（Lonzo Ball）： 28歲的控衛，本季在騎士出賽35場。在麥凱恩（Jared McCain）與高登（Eric Gordon）相繼被交易後，波爾能有效提升後場深度。
▪️海史密斯（Haywood Highsmith）： 29歲的前鋒，日前遭布魯克林籃網（Brooklyn Nets）釋出。雖然他在8月因半月板手術缺陣至今，但康復進度良好且吸引多支季後賽球隊關注。他曾在2019年於76人開啟職涯，具有回鍋潛力。
▪️米德爾頓（Khris Middleton）： 目前最具分量的名字。雖然他被交易至獨行俠後尚未傳出買斷談判，甚至計畫於周二進行首秀，但若獨行俠最終決定放人，76人絕對會是最大競爭者。
76人有財務考量 精準補強避稅
在追求戰力的同時，財務規劃也是76人的考量重點。目前球隊距離奢侈稅門檻還有157萬美元空間，距離第一層硬上限（First Apron）則有375萬美元。據分析，76人能在不進入稅區的情況下，以底薪合約再簽下兩名球員，這對急需補強二線深度的費城大軍而言，無疑是極具吸引力的利多。
消息來源：費城詢問報
