▲郁方長期關注「剴剴案」，再發文怒批兒福聯盟濫用台灣人與韓國人愛心。（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方 臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（10）日娛樂新聞搶先看，台灣最強高中生Ray去年才認愛網紅女友Angi Yang，不料近日就傳出感情生變，女方接連發文，還透露有大事沒說，直言「攤開說會很難看」；郁方日前才因李雅英捐款給兒福聯盟喊話不要亂捐款，昨日她再度發聲，親揭怒批兒福聯盟原因，還質疑他們是在「濫用台灣人和韓國人的愛心」；BLACKPINK成員Lisa再度傳出有新作品，將出演Netflix改編自《新娘百分百》的浪漫愛情電影。台灣最強高中生Ray憑藉在Twitch直播上的高人氣走紅，IG有著290萬人追蹤，去年他才大方認愛19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang，怎料不到半年，Angi Yang突然在社群用繁體中文寫道「為什麼男人總是會出軌呢」，感情疑似生變，有人猜測她是因看到Ray跟女性交換聯絡方式而生氣，沒想到她卻於昨（9）日再發聲，直言還有大事，只是自己不想講，「我只是說了影響最小的事，我不想全部攤開說會很難看」，再度引發熱議。女星郁方長期關注「剴剴案」，日前還因Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李雅英，捐出新台幣29萬元給兒福聯盟，而喊話大家不要亂捐款，引發外界熱議。而昨（9）日，郁方再度發文，透露自己冒著風險發聲的原因，直言兒福聯盟「踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊」，並直言李雅英捐款舉動是幫兒福聯盟洗白，質疑兒福聯盟是在「濫用台灣人和韓國人的愛心」。BLACKPINK成員Lisa單飛後進軍影視圈，在出演HBO熱門影集《白蓮花大飯店3》後，她又加入Netflix電影《TYGO》，合作馬東石、李陣郁等人。不料Netflix官方6日再宣布，Lisa將主演一部浪漫愛情電影，還以「LALISA ROM-COM ERA（LALISA浪漫喜劇時代）」作為宣傳。雖然目前尚未公開片名與上映時間，但Netflix官方表示電影靈感取自經典愛情片《新娘百分百》（Notting Hill），引發外界期待。