對此，稍早沈玉琳回應《NOWNEWS今日新聞》，外景節目的相關訊息要詢問製作單位，至於何時能返家仍在等待醫師決定。

▲沈玉琳（如圖）已完成4個癌症療程，醫師認為他不用接受骨髓移植。（圖／公視提供）

57歲藝人沈玉琳去年7月29日入院，於8月6日證實罹患血癌，這段時間他積極接受治療、在醫院休養，身體漸漸恢復健康。不僅表示將返家過年，還鬆口於年後復出，今（10）日傳出沈玉琳除了棚內帶狀節目外，還將回歸《女孩好野》等兩個外景節目；沈玉琳日前證實元宵節後將復工，「心態上不要把自己當病人，該錄影就錄影，該休息就休息」。根據《CTWANT》報導，沈玉琳主持的外景節目《女孩好野》第三季原訂去年8月開錄，因為他住院而緊急喊卡，如今製作單位已悄悄展開錄影前置作業，並於4月錄影。對此，沈玉琳回應「外景節目的相關訊息要問東森或製作單位映畫傳播」，製作單位至截稿前尚未回應。另外，沈玉琳住院近半年，一心想著返家過年，下週一就是除夕夜，被問到何時能回家？沈玉琳則說：「返家時間還是在等主治醫師的決定。」若評估後無法順利出院，用請假的方式回家過年一定沒問題。沈玉琳表示目前已完成4個癌症療程，醫師認為他不用接受骨髓移植，之後每個月回診一次，定期追蹤驗血報告，生活飲食沒有特別限制，就是睡眠品質要好、營養要均衡，他也抱持正向態度說：「心態上不要把自己當病人，該錄影就錄影，該休息就休息。」