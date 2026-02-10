我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝聲（如圖）近期忙著巡演，透露平時維持體力的秘訣是持續補充維他命，直呼「我覺得我吃維他命次數比飯還多」。（圖／記者葉政勳攝影）

Super Junior去年迎來20週年，在台灣台北、高雄一連舉辦6場演出，還首度登上大巨蛋舞台，今（10）日成員藝聲出席保健品牌記者會，笑說自己吃維他命次數比飯還多。另外，藝聲平時也進行嚴格飲控，晚上幾乎不吃東西，也不喝酒。另外，第一次站上大巨蛋，他坦言原本蠻不安的，但實際發現門票完售，且看到這麼多人，讓他相當感謝。藝聲近期忙著巡演，透露平時維持體力的秘訣是持續補充維他命，直呼「我覺得我吃維他命次數比飯還多」，甚至每天起床第一件事就是吃維他命。而藝聲出道至今不論身材或臉蛋都保養得很好，他透露秘訣說：「首先我晚上不吃東西，且幾乎沒有喝酒。」被問到如何克制食慾？藝聲表示晚上不外出，坦言因體質容易浮腫，所以特別重視飲食控制。而Super Junior上個月剛結束高雄演唱會，坦言粉絲準備了很多應援食物，不過因為在身材管理中，所以沒能吃到，強調：「大家的心意比我吃到任何東西都還要飽。」更透露對粉絲們的廣告應援相當印象深刻。除此之外，第一次站上台北大巨蛋舞台，藝聲說：「原本蠻不安的，但實際發現門票完售，且看到這麼多人，心中很感謝。」接下來他也將忙著準備個人十週年專輯。