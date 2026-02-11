我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie以4.3億台幣購入的豪宅，鄰近大使官邸，鄰居不乏名流。（圖／IG@jennierubyjane）

▲金鐘國結婚也傳以現金購入台幣1億多的新居。（圖／記者朱永強攝）

南韓天團「BLACKPINK」成員Jennie在全球影視娛樂圈的影響力無庸置疑，她的財力更在近日成為外界熱烈討論的話題。據韓媒《韓國經濟TV》報導，Jennie去年砸下約200億韓幣（約合台幣約4.3億元）購入首爾頂級豪宅，不動產登記資料顯示並無任何抵押權，被推測她極可能是「全現金」結清款項，該區域附近有大使官邸，鄰居不乏名流。Jennie在粉絲眼中是「人間香奈兒」，自己本身為品牌大使，也符合精品的富裕形象。她這次選在首爾龍山區東冰庫洞購買豪宅，鄰近漢南NEW TOWN再開發計畫，未來增值潛力看漲，周遭環境幽雅且鄰近多座大使官邸，是政商名流與頂尖藝人的首選。據稱Jennie購買的豪宅並非新建築，而是1970年完工，曾經是伊拉克駐韓大使館，平均每坪價格約為1.11億韓元（約合新台幣265萬元）。雖然外界聽聞Jennie「以現金買房」的手筆，被她的經濟實力驚呆，她卻並非首位「現金買房」的韓星。近年南韓演藝圈不少大牌紅星傾向不跟銀行貸款，藉此避免高額利息並可以加速過戶的程序，譬如去年宣布結婚的金鐘國，就以62億韓元（約合新台幣1.34億）購置婚後住所；才21歲的張員瑛，更在去年花137億韓元（約合新台幣2.97億）在漢南洞買了73.8坪的豪宅，同樣財力驚人。