春節假期許多人會出門看賀歲大片，也有人會在家與親友同樂，難免小賭一把，增添樂趣。1990年的農曆馬年春節檔，結合這兩個概念的《賭神》，繼香港賣破華人影片票房紀錄後，在台亦創下國片（當年港片也被列爲國片）首部在北市飆破億元大關的驚人佳績，是眾所公認的暴紅神作，男主角周潤發的聲勢更是攀上最高峰，媒體分析該片大賣理由，認為全台瘋賭是重要原因。而原本女主角是關之琳，卻因堅持片酬，而換角王祖賢的內幕也隨之曝光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《賭神》經典元素觀眾津津樂道　周潤發最經典形象融合

在1980、90年代，周潤發曾是香港影壇最具賣座號召力的巨星之一，有他扮演《賭神》男主角，幾乎已經成功了一半。編導王晶把他在港劇時期最受歡迎的兩個經典形象：《上海灘》帥氣、有義氣的幫派大哥，《有樓收租》不修邊幅的搞笑男子融合在一體，自信「怎麼可能不賣座」，果然觀眾十分捧場，成了馬年春節檔台灣賀歲國片票房冠軍，北市賣破億元大關，讓全台陷入賭片熱。

現今的台灣觀眾，還有不少人能舉出《賭神》最經典的一些元素：他獨特的出場主題曲；他上賭桌時摸戒指、咬牙籤等的小動作；他愛吃巧克力也讓人津津樂道。劇情中賭神高進一度被追殺、從山上跌落後得了失憶症，智商也退化到與孩童無異，卻還是有高超賭技，宛如奧斯卡名片《雨人》達斯汀霍夫曼的翻版。

▲周潤發在《賭神》也有輕鬆逗趣的演出。（圖／摘自IMDb）
▲周潤發在《賭神》也有輕鬆逗趣的演出。（圖／摘自IMDb）
全台瘋賭時機正好　《賭神》在台超級熱賣

儘管王晶沒有讓《賭神》充滿太多原創性，可是利用巧思把賣座片元素都放入其中，還是能做出吸引觀眾的口味，《賭神》成為台灣賀歲大片前，已經在香港的聖誕、跨年檔賣破紀錄，台灣片商甚至等不及讓片子在春節正檔推出，春節前一週就搶先登場，以往這一週是民眾辦年貨、大掃除的時間，上街看電影的人少，票房也偏冷，《賭神》卻開出大紅盤，亮麗表現讓片商都驚訝。

當年媒體觀察《賭神》的觀眾組成，發現「大小通吃」：有廣大的中產階級、學生、婦女和勞工等階層，片商也笑稱台灣那時已形成賭博社會，大家都想到戲院去崇拜賭神，做點發財夢。有趣的是，錢也跟這部電影女主角敲定的重要關鍵。王晶拍《賭神》是從半年前的賭片《至尊無上》反應不錯得到再接再厲的靈感，因此原先也打算找關之琳和劉德華再搭檔一回。

▲王祖賢（如圖）主動爭取演出《賭神》，還對編導王晶表示片酬可以隨便他開價。（圖／摘自IMDb）
▲王祖賢（如圖）主動爭取演出《賭神》，還對編導王晶表示片酬可以隨便他開價。（圖／摘自IMDb）
關之琳經紀人堅持片酬　王祖賢主動爭取演出成功

想不到關之琳的經紀人提出要50萬港幣的片酬，少一毛都不答應，反而王祖賢主動打電話給他，表示沒有跟劉德華搭檔過，很想爭取機會，片酬隨便他開，他後來再考慮他們在銀幕上是否有化學反應，認為可以一試，也覺得觀眾應該能接受，就覺得王祖賢取代關之琳擔任《賭神》的女主角，果然票房大賣，她與劉德華之後還有機會再攜手。

1990年的農曆馬年春節檔，《賭神》票房穩坐國片冠軍，武俠片《笑傲江湖》出奇制勝拿了亞軍，其他片都瞠乎其後。《賭神》也終結了之前幾年國片最高票房都由成龍動作片在彼此互相取代的情形，周潤發的影壇行情直逼成龍，片子本身更是華人賭片中無可否認的經典名作。

▲周潤發（左）和劉德華（右）在《賭神》中扮演師徒，彼此有精彩對手戲。（圖／摘自IMDb）
▲周潤發（左）和劉德華（右）在《賭神》中扮演師徒，彼此有精彩對手戲。（圖／摘自IMDb）

看更多相關新聞：

70歲周潤發放話跑到120歲！10K馬拉松兩小時完賽　自嘲沒人找拍片

63歲關之琳私下真實面貌公開！粉絲驚呼：不敢相信　這點引發熱議

王晶曝王祖賢離開娛樂圈原因！男友長輩重話修理　暗指曾被罵是雞

王晶驚爆關之琳、劉德華戀情是真的！暗指大美人與天王巨星有真情

周潤發被王晶弄到不會演戲！誇張喜劇難適應　這片表現勝《賭神》

相關新聞

周潤發與4大天王都不接電話！劉嘉玲驚曝巨星小祕密：要先傳簡訊

周潤發、張學友絕不參加中國真人秀！邀請都婉拒　感人真相曝光

香港四大天王難合體！張學友怒了：各自安好　分歧劉德華內幕曝光

王祖賢女神回歸？進駐抖音8秒影片破百萬　粉絲笑翻致敬經典台詞