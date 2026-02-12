我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣時間週二底特律活塞與夏洛特黃蜂爆發的嚴重場內衝突，NBA美國職籃（National Basketball Association）官方於今（12）日正式祭出重罰，共4人遭到禁賽處分。這場導致4名球員遭驅逐出場的「全武行」，不僅重創兩隊的近期戰力，更讓相關球員損失極高的薪水。根據ESPN薪資專家Bobby Marks估算，四人因禁賽合計損失的薪資將高達157萬美元（約合新台幣4923萬元）。NBA官方公布活塞隊中鋒，預計損失薪資高達724,138美元（約合新台幣2271萬元）。聯盟特別指出，史都華過去多次出現不當行為，是加重處罰的主因。其餘懲處名單如下：這場「大亂鬥」始於第三節剩下7分09秒之際，杜倫在進攻時遭迪亞巴特強硬犯規，兩人隨即臉貼臉互嗆。隨後，杜倫用手掌推向迪亞巴特的臉部，徹底點燃戰火。即便迪亞巴特被隊友架開，他仍揮拳還擊，布里吉斯則隨即衝入戰局對杜倫出拳。事態最嚴重的時候，人在替補席的史都華衝入場內對布里吉斯進行鎖喉，並連續揮拳攻擊他的頭部。由於現場局面混亂，多名保全甚至現場警察都一度進入球場維持秩序。最終四名涉事球員全數被驅逐出場，黃蜂隊教練Charles Lee也在隨後因不滿判決遭到驅逐。賽後雙方說法各異。活塞總教練比克斯塔夫（JB Bickerstaff）表示：「你看到的是一種情況，我看到的是另一種。當對方兩個人衝向一個人時，界線就已經被跨越。杜倫和史都華視彼此為兄弟，人性本能會讓他想保護自己的兄弟。」杜倫則低調回應：「當下情緒高漲，我們當然希望比賽只關於籃球，但有時候事情就是會發生。大家都只是拚得很兇。」至於史都華，在被驅逐時情緒仍相當激動，直言：「你們不會期待我坐在板凳上不動，那不是我被選進底特律的原因。」外界評論也呈現兩極，有人認為史都華再度因場上衝動付出代價，也有人認為聯盟判決已比預期得還要寬鬆。先前甚至有球評預測他可能面臨10場以上，甚至20場的重罰，最終7場的結果可說是已經低於部分專家預期。這場全武行對兩隊戰績將產生最直接的衝擊。黃蜂隊自1999年以來最長的9連勝在當晚以104：110 輸給活塞而中斷，如今布里吉斯與迪亞巴特禁賽，好不容易打出來的連勝氣勢可能就此熄滅。至於高居東區第一的活塞隊，在失去杜倫與史都華兩大內線支柱後，將在未來的賽程面臨嚴峻的考驗。