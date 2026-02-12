聖安東尼奧馬刺隊今（12）日傳出震撼消息，正式宣布裁掉2022年選秀會第9順位的前鋒傑瑞米·索漢（Jeremy Sochan）。馬刺在2月5日交易截止日前曾積極為其尋找新東家，但在與紐約尼克、芝加哥公牛及鳳凰城太陽等隊的談判無果後，最終決定提前與這位即將成為受限自由球員的潛力長人分道揚鑣。
從先發到掉出輪替 索漢馬刺生涯落幕
現年22歲的索漢上賽季曾穩定先發23場，但本賽季在馬刺陣中的定位卻急轉直下。在本季出賽的28場比賽中，他場均上場時間僅剩12.8分鐘。隨著新秀側翼卡特·布萊恩（Carter Bryant）表現日益精進，總教練米奇·強森（Mitch Johnson）在球季中段決定將索漢完全排除在輪替陣容之外。
儘管《The Athletic》先前曾報導索漢無意尋求買斷，但過去一週情勢顯然發生轉變。強森教練在週二受訪時曾稱讚索漢具備競爭心態與專業態度，並表示他一直渴望獲得更多上場機會，但最終球團仍選擇在週三將其釋出。
馬刺鎖定外線火力，瞄準倪安、高登
在裁掉索漢騰出名額後，馬刺預計將投入買斷市場，尋求具備外線投射能力的經驗老將。目前傳出的目標清單包括剛被曼非斯灰熊裁掉的射手喬治·倪恩（Georges Niang）以及資深後衛艾瑞克·高登（Eric Gordon）。
倪恩過去兩季在克里夫蘭騎士是重要的輪替球員，雖然本季歷經多次交易尚未出賽，但其三分球能力仍受馬刺青睞。
傷兵續留 馬刺保留瓊斯加西亞
相較於索漢離隊，馬刺目前並無計畫裁掉另一位受傷的雙向合約球員大衛·瓊斯加西亞（David Jones-Garcia）。儘管後者因腳踝手術賽季報銷，且與索漢擁有同一位經紀人，但馬刺看好其得分潛力，並預計在下個賽季繼續評估其康復後的表現。
索漢的離開象徵著馬刺陣容的進一步重整，這位極具個人風格的年輕球員接下來將在澄清期過後，尋求加入其他具有競爭力的球隊以延續NBA生涯。
消息來源：《The Athletic》
