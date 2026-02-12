我是廣告 請繼續往下閱讀

科爾憤怒地砸向辦公室白板收場。

庫明加認為，科爾是他職業生涯停滯不前的頭號推手，

▲科爾曾嘗試透過手寫信、長簡訊等方式建立連結，但庫明加多以冷淡回應。（圖／美聯社／達志影像）

萊科布為了證明自己的眼光正確，多次插手籃球事務，

▲萊科布為了證明自己的眼光正確，多次插手籃球事務，拒絕將庫明加放入如卡魯索（Alex Caruso）等人的交易案中。（圖／美聯社／達志影像）

總教練科爾對此感到極度挫敗，他認為這是庫明加「將個人利益置於團隊之上」的又一例證。

▲科爾希望庫明加模仿馬里昂、戈登等人一樣成為一名能量型防守藍領；庫明加則深信自己能成為多次入選全明星賽的進攻核心。（圖／美聯社／達志影像）

庫明加長期帶著私人訓練師在外部訓練，專研持球進攻。