隨著庫明加（Jonathan Kuminga）被交易至亞特蘭大老鷹，這段長達5年的矛盾關係正式落幕。然而，ESPN資深勇士隨隊記者安東尼·斯萊特（Anthony Slater）今日披露了雙方決裂的醜陋細節，指出這場「冷戰」不僅存在於球員與教練之間，更牽動了老闆喬·拉科布（Joe Lacob）與管理層之間的權力鬥爭。
科爾與庫明加溝通失靈
報導指出，庫明加與總教練史提夫·科爾（Steve Kerr）的矛盾在去年12月達到頂點。在一場辦公室會議中，雙方爆發激烈口角：科爾不滿庫明加缺乏團隊投入度與競爭心態，而庫明加則痛陳科爾多年來對其缺乏基本的信任。會議最終以科爾憤怒地砸向辦公室白板收場。
儘管科爾曾嘗試透過手寫信、長簡訊等方式建立連結，但庫明加多以冷淡回應。庫明加認為，科爾是他職業生涯停滯不前的頭號推手，頻繁且莫名的DNP（未出賽）讓他深感挫折。庫明加在受訪時曾多次翻白眼表示：「去問那個人（科爾）本人吧。」
老闆插手決策 導致「選秀錯位」悲劇
這場決裂的深層原因可回溯至2021年選秀。報導揭露，當時勇士教練團與管理層屬意的是德國全能前鋒法蘭茲·華格納（Franz Wagner），認為他更適合科爾的體系。然而，老闆萊科布卻在邁阿密面試過庫明加後，對其天賦「一見鍾情」，堅持要選下庫明加，管理層最終選擇屈服。
斯萊特稱，萊科布在2021年選秀前的一次邁阿密晚宴上與庫明加結下了深厚的友誼，並堅信庫明加在球隊未來的發展道路上仍有可能成為球隊新時代的領軍人物。然而，萊科布卻不願放棄這個與球隊陣容和體係都不符的夢想，他的教練團也不願執行這個計畫。
隨後幾年，萊科布為了證明自己的眼光正確，多次插手籃球事務，拒絕將庫明加放入如卡魯索（Alex Caruso）等人的交易案中。這讓教練團感到無奈，一名內部人士直言：「應該讓籃球專業的人去做籃球決定。」這種老闆挺人、教頭不用的尷尬局面，將庫明加變成了組織權力鬥爭下的「棋子」。
內部勢力角力 庫明加交易最後一刻才達成
根據報導，去年夏天庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）曾積極為其尋求「先簽後換」的機會，並成功與沙加緬度國王及鳳凰城太陽達成初步意向。庫明加甚至與國王隊總管史考特·派瑞（Scott Perry）及總教練道格·克里斯蒂（Doug Christie）進行視訊會談，對方承諾將賦予他核心角色及每場超過30分鐘的上場時間，這正是庫明加渴望已久的重視與成長空間。
然而，勇士隊對這兩支球隊提出的籌碼完全不感興趣，拒絕了包含馬利克·蒙克（Malik Monk）、羅伊斯·歐尼爾（Royce O'Neale）或格雷森·艾倫（Grayson Allen）在內的球員外加次要選秀權的方案。聯盟消息人士透露，當時勇士內部最常見的反對理由是：「老闆拉科布（Joe Lacob）絕不會同意這筆交易。」
勇士球團當時認為，庫明加需要面對現實的商業機制，但庫明加早已厭倦在組織權力鬥爭中擔任「棋子」。他深感挫折：教練不讓他上場，管理層卻又不肯放他走，導致他的職業生涯被迫停滯。
這場僵局最終拖延至9月底，庫明加才在最後一刻簽下兩年合約。這次漫長的談判產生了連帶影響，導致勇士無法及時完成艾爾·霍福德（Al Horford）、德安東尼·梅爾頓（De'Anthony Melton）、蓋瑞·培頓二世（Gary Payton II）與塞斯·柯瑞（Seth Curry）等人的簽約，直到訓練營開始後才定案。總教練科爾對此感到極度挫敗，他認為這是庫明加「將個人利益置於團隊之上」的又一例證。
定位分歧 場外訓練引發猜忌
雙方對球場定位也存在根本分歧。科爾希望庫明加模仿馬里昂（Shawn Marion）、戈登（Aaron Gordon）等人一樣成為一名能量型防守藍領；庫明加則深信自己能成為多次入選全明星賽的進攻核心。
由於不信任勇士內部的開發體系，庫明加長期帶著私人訓練師在外部訓練，專研持球進攻。這種行為在管理層與教練團眼中被視為「練錯方向」，且不服從組織安排。去年夏天，勇士未派任何人前往克里夫蘭探視自主訓練的庫明加，更讓庫明加徹底死心，開始在舊金山的家中打包行李，等待交易發生。
悲劇收場 無人獲勝
最終，勇士在截止日前將庫明加送往老鷹換回克里斯塔普斯·波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。一名勇士內部人士感嘆：「每個人都有對的地方，每個人也都有錯，每個人都該被責怪。最終沒有人是贏家。」
這段糾葛揭示了勇士王朝在過渡期中的內部混亂。儘管柯爾表示庫明加是一個「好人」，但在體系不合與老闆過度干預的雙重壓力下，這段關係註定以醜陋的交易作結。
▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
消息來源：ESPN
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，庫明加與總教練史提夫·科爾（Steve Kerr）的矛盾在去年12月達到頂點。在一場辦公室會議中，雙方爆發激烈口角：科爾不滿庫明加缺乏團隊投入度與競爭心態，而庫明加則痛陳科爾多年來對其缺乏基本的信任。會議最終以科爾憤怒地砸向辦公室白板收場。
儘管科爾曾嘗試透過手寫信、長簡訊等方式建立連結，但庫明加多以冷淡回應。庫明加認為，科爾是他職業生涯停滯不前的頭號推手，頻繁且莫名的DNP（未出賽）讓他深感挫折。庫明加在受訪時曾多次翻白眼表示：「去問那個人（科爾）本人吧。」
這場決裂的深層原因可回溯至2021年選秀。報導揭露，當時勇士教練團與管理層屬意的是德國全能前鋒法蘭茲·華格納（Franz Wagner），認為他更適合科爾的體系。然而，老闆萊科布卻在邁阿密面試過庫明加後，對其天賦「一見鍾情」，堅持要選下庫明加，管理層最終選擇屈服。
斯萊特稱，萊科布在2021年選秀前的一次邁阿密晚宴上與庫明加結下了深厚的友誼，並堅信庫明加在球隊未來的發展道路上仍有可能成為球隊新時代的領軍人物。然而，萊科布卻不願放棄這個與球隊陣容和體係都不符的夢想，他的教練團也不願執行這個計畫。
隨後幾年，萊科布為了證明自己的眼光正確，多次插手籃球事務，拒絕將庫明加放入如卡魯索（Alex Caruso）等人的交易案中。這讓教練團感到無奈，一名內部人士直言：「應該讓籃球專業的人去做籃球決定。」這種老闆挺人、教頭不用的尷尬局面，將庫明加變成了組織權力鬥爭下的「棋子」。
根據報導，去年夏天庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）曾積極為其尋求「先簽後換」的機會，並成功與沙加緬度國王及鳳凰城太陽達成初步意向。庫明加甚至與國王隊總管史考特·派瑞（Scott Perry）及總教練道格·克里斯蒂（Doug Christie）進行視訊會談，對方承諾將賦予他核心角色及每場超過30分鐘的上場時間，這正是庫明加渴望已久的重視與成長空間。
然而，勇士隊對這兩支球隊提出的籌碼完全不感興趣，拒絕了包含馬利克·蒙克（Malik Monk）、羅伊斯·歐尼爾（Royce O'Neale）或格雷森·艾倫（Grayson Allen）在內的球員外加次要選秀權的方案。聯盟消息人士透露，當時勇士內部最常見的反對理由是：「老闆拉科布（Joe Lacob）絕不會同意這筆交易。」
勇士球團當時認為，庫明加需要面對現實的商業機制，但庫明加早已厭倦在組織權力鬥爭中擔任「棋子」。他深感挫折：教練不讓他上場，管理層卻又不肯放他走，導致他的職業生涯被迫停滯。
這場僵局最終拖延至9月底，庫明加才在最後一刻簽下兩年合約。這次漫長的談判產生了連帶影響，導致勇士無法及時完成艾爾·霍福德（Al Horford）、德安東尼·梅爾頓（De'Anthony Melton）、蓋瑞·培頓二世（Gary Payton II）與塞斯·柯瑞（Seth Curry）等人的簽約，直到訓練營開始後才定案。總教練科爾對此感到極度挫敗，他認為這是庫明加「將個人利益置於團隊之上」的又一例證。
雙方對球場定位也存在根本分歧。科爾希望庫明加模仿馬里昂（Shawn Marion）、戈登（Aaron Gordon）等人一樣成為一名能量型防守藍領；庫明加則深信自己能成為多次入選全明星賽的進攻核心。
由於不信任勇士內部的開發體系，庫明加長期帶著私人訓練師在外部訓練，專研持球進攻。這種行為在管理層與教練團眼中被視為「練錯方向」，且不服從組織安排。去年夏天，勇士未派任何人前往克里夫蘭探視自主訓練的庫明加，更讓庫明加徹底死心，開始在舊金山的家中打包行李，等待交易發生。
悲劇收場 無人獲勝
最終，勇士在截止日前將庫明加送往老鷹換回克里斯塔普斯·波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。一名勇士內部人士感嘆：「每個人都有對的地方，每個人也都有錯，每個人都該被責怪。最終沒有人是贏家。」
這段糾葛揭示了勇士王朝在過渡期中的內部混亂。儘管柯爾表示庫明加是一個「好人」，但在體系不合與老闆過度干預的雙重壓力下，這段關係註定以醜陋的交易作結。
▲金州勇士與亞特蘭大老鷹達成協議，正式將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）與射手希爾德（Buddy Hield）送往老鷹，換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
消息來源：ESPN