NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（12）日宣布，明尼蘇達灰狼隊中鋒納茲·里德（Naz Reid）與亞特蘭大老鷹隊前鋒穆罕默德·蓋伊（Mouhamed Gueye），因在前一場比賽中的肢體衝突行為，各被處以35000美元（約合新台幣112萬元）的罰款。

第四節開局爆衝突　兩人雙雙遭驅逐

這起衝突發生在周二灰狼對陣老鷹的第四節首波進攻。當時蓋伊在防守時對里德犯規，並將其推倒在地。里德對此感到十分不滿，起身後立即與蓋伊對質。根據聯盟描述，雙方不僅發生推擠，還以「侵略性方式」互相抓扯對方的球衣。

現場教練與隊友隨即介入，成功阻止衝突擴大。裁判在檢視畫面後，對兩人各吹判一次技術犯規並直接驅逐出場。該場比賽最終由灰狼以138比116大勝老鷹，但兩位當事人今日仍難逃聯盟的追加罰款。

罰金負擔大不同

儘管罰款金額相同，但對兩位球員的經濟影響卻大相徑庭。蓋伊目前正處於4年合約的第3年，本季領取的是222萬1677美元的底薪資，3.5萬美元的罰款對其而言相對沉重。

相比之下，里德在去年夏天簽下了一份5年1.25億美元的巨額合約，成為2025年自由球員市場最高薪的球員。他本季的薪資高達2155萬1724美元，這筆罰金對他來說負擔較輕。

消息來源：NBA Communications

