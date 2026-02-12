《ESPN》知名記者文霍斯特（Brian Windhorst）近日在節目中爆出震撼彈，指出洛杉磯湖人隊去年並未向當家球星詹姆斯（LeBron James）提供提前續約的合約，這導致詹姆斯在他23年的職業生涯中，首次面臨正式的「合約年」。若雙方最終在今年的休賽季分手，文霍斯特指出，詹姆斯已經對幾支球隊有興趣，其中就包括老家騎士與勇士隊，甚至暗示還有「1、2支球隊」暫時還不能公開。
湖人建隊核心變了！唐西奇時代正式來臨
文霍斯特在節目中直言，湖人隊之所以未給予詹姆斯5200萬美元（約合新台幣16.3億元）的頂薪續約合約，主因在於球隊戰略方針的轉變。「湖人現在是圍唐西奇（Luka Doncic）建隊，」文霍斯特分析道，「唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）的薪水已經佔據很大一部分，球隊不能讓3名持球型、且防守非頂尖的球員吃掉所有的薪資空間。」
他進一步指出，湖人並非「一毛不給」，而是希望詹姆斯能接受3000萬美元左右的價碼，將剩下的2000萬美元用在補強陣容深度上。文霍斯特認為：「如果詹姆斯堅持要拿5000萬，這會讓事情變得很難辦，因為我不確定現在的他是否還值頂薪合約。」
詹姆斯面臨三大抉擇！身體狀態與降薪可能
針對詹姆斯的未來，文霍斯特解析了三大核心決定。第一是「是否續戰」， 詹姆斯的身體與精神狀態是否足以支撐第24個賽季？湖人需要在6月就得到答案，但詹姆斯本人可能還沒下定決心。
第二則是「降薪意願」，他是否願意效法諾威斯基（Dirk Nowitzki）為了留隊而大幅降薪至1500萬甚至到3000萬美元？這將直接影響湖人的補強空間。最後是「轉投他隊」， 若成為自由球員，他會為了金錢、贏球還是「打得舒服」而離去？
詹皇潛在下家浮現！騎士、勇士在列 還有神祕球隊
文霍斯特語帶保留地透露，如果詹姆斯最終決定離開洛杉磯，有3到4支球隊讓他感興趣。「克里夫蘭騎士隊是一個合理的選擇，而金州勇士則要視屆時的陣容情況而定。」
值得關注的是，文霍斯特暗示還有「1、2支球隊」暫時不便公開。他表示：「這不是瞎猜，我正緊盯著這幾支隊伍，但現在還不想惹麻煩。如果詹姆斯願意接受適合其他球隊的薪水，且只簽1年合約，他將會有非常誘人的選擇。」
