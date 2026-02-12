我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庫明加一度是勇士4勝1敗開局的先發功臣，科爾甚至曾公開宣稱他是「鐵打的先發」。（圖／美聯社／達志影像）

隨著庫明加（Jonathan Kuminga）被交易至亞特蘭大老鷹，金州勇士隊曾試圖兼顧「贏在當下」與「培養未來」的雙時間軸計畫宣告徹底失敗。ESPN今日揭露更多決裂內幕，在庫明加轉隊前的最後一段日子，他與總教練科爾（Steve Kerr）之間的信任早已崩盤，甚至發生在庫明加賽後私下找記者查證柯爾是否在媒體面前「酸」他的尷尬場面。報導指出，去年12月7日勇士擊敗公牛的比賽中，庫明加遭遇了該賽季首次整場未出賽（DNP）。賽後，當大批記者圍繞在庫明加置物櫃前時，他表面平靜表示會隨時做好準備，他說他和科爾的關係很好。但這些公開表態不一定代表他私下的真實想法。庫明加曾私下打電話給ESPN記者：「你們剛剛有問他科爾）關於我的事嗎？」。當聽到科爾對其掉出輪替的評價為「這在聯盟中很常見，除了那些明星球員之外」時，庫明加當場對記者表示：「看吧，這就是我說的那種破事，他為什麼非得那樣說不可？」庫明加認為這是科爾對他進行貶低的又一例證。本賽季初，庫明加一度是勇士4勝1敗開局的先發功臣，科爾甚至曾公開宣稱他是「鐵打的先發」。然而，隨著球隊陷入低迷，科爾為了調整空間，決定將庫明加移出先發名單。隨後勇士在柯瑞（Stephen Curry）狂飆46分下擊敗馬刺，柯爾賽後感慨球隊「重新找回了身分」，這句話再次重傷庫明加，讓他深感自己就是那個被犧牲的「替罪羔羊」。雙方的裂痕隨後體現在場上的消極對抗。在接下來的兩個月中，庫明加僅獲得117分鐘的上場時間，其中甚至包含連續16場未出賽。據悉，庫明加曾三度拒絕在垃圾時間上場，並在一場主力輪休、本該由他帶頭衝鋒的比賽中，以背部痠痛為由臨陣脫逃，這被教練團視為「對球隊棄而不顧」的最終信號。勇士管理層曾期望庫明加能成為柯瑞時代後的基石，但這份期望卻在教練團的不信任與球員的怨懟中磨滅。一名內部人士感嘆，勇士現在最需要的球員，其實就是「第三賽季那個充滿活力的庫明加」，然而雙方在理念和對未來的期待不同，這種短暫的和諧關係終究撐不久。「但即使是庫明加計畫最堅定的支持者——包括巴特勒（Jimmy Butler）在內的幾位——最終也意識到，這個計畫已經沒有未來可言。各方的優先事項和目標嚴重不一致，開發過程一團糟，彼此關係也十分緊張。」ESPN記者Anthony Slater如此寫道。庫明加的經紀人透納（Aaron Turner）在接受訪問時隔空向勇士喊話：「勇士隊看衰庫明加，而我們長期看好他。這場賭局已經開始了，走著瞧，看誰才是對的。」隨著庫明加轉戰老鷹，勇士隊這場維持了5年的雙時間軸實驗，最終以核心球員離隊、教練團遺憾與老闆沉默不語的慘澹結局收場。