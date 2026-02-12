我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊於今（12）日正式宣布，為了騰出空間給剛完成續約的後援投手艾凡·菲利浦（Evan Phillips），決定將28歲捕手班·羅特維特（Ben Rortvedt）移出40人名單（DFA）。令人唏噓的是，這距離道奇在6日（台灣時間7日）重新簽回他僅僅過了5天。雲霄飛車般的命運 羅特維特丟掉工作羅特維特在今年休賽季的遭遇可謂命運多舛。他在去年賽季中加盟道奇，並隨隊贏得世界大賽冠軍，但季後先是透過讓渡程序加盟紅人，隨後在紅人隊又被移出40人名單。本月6日，道奇才剛從讓渡名單中將他領回，當時他已抵達亞利桑那州格倫代爾的訓練基地展開自主訓練，準備迎接13日的投捕組春訓報到。然而，隨著道奇宣布與守護神菲利浦達成1年650萬美元的續約協議，羅特維特再度成為制度下的犧牲品。僅僅回到古巣5天，就再次面臨可能轉隊或前往小聯盟的局面。這項頻繁的人事變動引起了社群媒體上球迷的高度同情。不少日本與美國球迷紛紛留言感嘆：「這遭遇簡直像雲霄飛車，太可憐了」、「被球團耍得團團轉，真的很同情他」、「剛回來5天就又要走了嗎？這命運太過坎坷」。羅特維特後續將再度進入讓渡程序。由於他是一名具備防守能力的左打捕手，是否有其他球隊願意接手，或是他最終會選擇接受下放至道奇小聯盟（Outright），將成為接下來幾天關注的焦點。對於這位剛慶祝完奪冠卻在休賽季三度收到「戰力外通知」的球員來說，眼下的目標僅是希望能找到一個穩定的落腳點。