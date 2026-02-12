我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊今（12）日在主場迎戰華盛頓巫師隊，比賽中爆發激烈肢體衝突。巫師隊前鋒特倫登·瓦特福（Trendon Watford）在禁區對尼克中鋒米契爾·羅賓森（Mitchell Robinson）一次凶狠的犯規，直接點燃了場上火藥味。尼克悍將荷西·阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）見狀立即衝上前理論，雙方爆發激烈口角與推擠，隨後被裁判與隊友強行拉開。當時羅賓森要進攻籃下，但被瓦特福粗暴拉下，阿爾瓦拉多非常不滿，立刻上去理論，引起兩隊板凳清空。近期NBA場上中途不斷，今天魔術和公鹿的比賽也有激烈衝突。衝突發生後，麥迪遜廣場花園全場球迷高喊「LET'S GO KNICKS」，力挺自家人。瓦特福與阿爾瓦拉多兩人在場上皆以強悍與熱衷「噴垃圾話」聞名，這次針鋒相對最終讓裁判祭出雙方技術犯規。身為紐約在地子弟兵，阿爾瓦拉多賽前受訪時感性表示：「我就是個跟這些球迷從同一條街上長大的小孩。能成為尼克隊的一員是一種福氣，但我必須先適應這一切。現在我已經進入狀態了，讓我們開始大鬧一場吧。」為了展現拚戰決心，阿爾瓦拉多同時宣布取消原定的明星賽休假計畫，決定整個假期都留在尼克的訓練設施進行自主訓練。他直言：「我沒有假期，我會留在這裡進行大量的訓練。為尼克打球對每個人來說都是大事，我必須把握機會持續進步。」在今日比賽開始前，現場也發生了一段令人啼笑皆非的插曲。兩名穿著費城76人球星喬爾·恩比德（Joel Embiid）球衣的球迷，竟然開賽前要求尼克中鋒卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）在球衣上簽名。令人意外的是，唐斯竟然大方答應並落款。雖然無法得知這兩位球迷背後的意圖，但他們現在可能成為全球極少數擁有「唐斯親筆簽名版恩比德球衣」的幸運兒，這段有趣的互動也為緊繃的比賽氣氛帶來一絲輕鬆笑料。