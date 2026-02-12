金州勇士隊在今年交易大限前，將潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）送往亞特蘭大老鷹，換回明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。在庫明加離隊後，雙方僵持數月的惡劣關係也隨之曝光。根據《ESPN》記者Anthony Slater的最新報導指出，雙方的矛盾已演變至「瑣碎且卑微」的地步，甚至連庫明加身邊親友「拿太多食物」都成為雙方失和的藉口。
瑣事累積成怨！球團連「家屬區食物」都計較
Anthony Slater在報導中透露，庫明加與勇士球團的關係在已經陷入不可化解的僵局。在庫明加決定徹底與球隊攤牌前，他早已預見管理層會對他連番抨擊。除了指責他缺席球隊要求的活動外，最令人感到荒謬的控訴是：球團向庫明加警告，他身邊的人從球場的「家屬休息區」（Family Room）拿走太多食物。
Anthony Slater形容，這類指控顯示雙方的關係已變得極度「小家子氣」。庫明加認為，這類瑣碎的指責只是球團長期不信任他的縮影，雙方的未來已經毫無轉圜餘地。本賽季庫明加僅出賽20場，且早已跌出輪替陣容，早就渴望離開勇士。
希爾德留言：他們在說謊！是巴特勒拿的
這則報導隨即引發網路熱議，而跟庫明加剛被交易到老鷹的射手希爾德（Buddy Hield）在相關新聞的評論區下方爆料其實食物根本就是巴特勒（Jimmy Butler）拿的，「他們在說謊，是巴特勒拿的。」最後還配上一個笑哭的表情符號。
這則留言瞬間炸鍋，被指控的庫明加也隨即用笑哭的表情以及一個白眼回覆希爾德：「還有呢？（再多說點）」顯然兩位前隊友對勇士球團的「指控」感到相當荒謬。
勇士內憂外患！柯瑞受傷、巴特勒報銷 只能寄望波神
在送走庫明加後，勇士隊正處於極度艱難的季後賽保衛戰中。儘管巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶（ACL）斷裂賽季報銷，當家球星柯瑞（Stephen Curry）也正因傷缺陣，預計全明星賽後才能回歸，但目前位居西區第八的勇士仍未放棄季後賽。
目前勇士的進攻效率僅排在全聯盟第15名，急需進攻端的火力支援。球團寄望新加盟的波爾辛吉斯能發揮拉開空間的能力來分擔柯瑞的壓力，然而波爾辛吉斯本賽季也受傷病困擾，至今僅出賽17場。
天賦與體系的錯誤交會
庫明加始終認為，自己在勇士隊從未獲得真正發光發熱的機會，而勇士則始終無法在關鍵時刻信任這位天賦異稟的年輕人。隨著這樁交易達成，這段長達近5年的「冷暴力」關係正式劃下句點。對勇士而言，如何補足進攻火力將是能否守住季後賽門票的關鍵；而對庫明加來說，老鷹隊將是他證明自己「持球核心」價值的全新舞台。
