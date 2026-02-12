我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪在臉書限動提及，有人希望她不要出席前夫袁惟仁告別式。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

▲陸元琪感嘆有人不要她出席前夫袁惟仁告別式，到底是什麼素養。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

▲陸元琪認為她把小孩教得很好，但還是有婚姻殺手的存在。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

資深音樂人袁惟仁（小胖老師）離世後的告別式引發家庭風暴。前妻陸元琪今（12）日透過臉書限動發出指控，表示對方家屬竟然透過孩子傳話，明確表示「不希望她出席」告別式。讓她不禁痛批這群人毫無素養，更重話直指對方當年就是破壞她婚姻的殺手，如今連最後一程都遭到百般刁難。陸元琪在限時動態中曬出母女合照，感嘆自己一直以來盡心盡力把孩子教育好，以為這樣就能對得起很多人，沒想到到了最後一刻，自己依然是被那些人排擠的對象。她心寒地透露，對方家屬竟然忍心對著孩子要求，要孩子把母親放到一邊。這讓她既憤怒又無奈，質問對方：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」面對前夫家屬透過孩子傳遞不希望她出席告別式，陸元琪也反諷道，如果是這樣的邏輯，「那反過來說，我其實才是不能讓孩子出席告別式的人，對嗎？」 她更在文中寫下重話：「那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼。」袁惟仁生於1968年6月24日，2026年2月2日因病離世，享年57歲。他在華語樂壇地位舉足輕重，早年以「凡人二重唱」組合出道，曾連續獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎肯定。轉戰幕後更展現過人才華，曾擔任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜的專輯製作人，創作出經典金曲〈執迷不悔、〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉、〈離開我〉、〈旋木〉。此外，他也因擔任《超級星光大道》、《我要當歌手3》選秀節目評審而廣為人知。袁惟仁與陸元琪於2002年結婚，育有一子一女，這段婚姻維持至2016年畫下句點。據了解，袁惟仁的告別式會在農曆春節過後舉行，實際日期需待家屬公布。