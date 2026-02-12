我是廣告 請繼續往下閱讀

▲溫霍斯特自詹姆斯高中時期便長期追蹤報導，他認為騎士隊是詹姆斯退役前最完美的落腳點。（圖／美聯社／達志影像）

隨著洛杉磯湖人隊將建隊核心轉向唐西奇（Luka Doncic），傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將於季後的離隊傳聞再度甚囂塵上。ESPN資深記者布萊恩·溫霍斯特（Brian Windhorst）指出，今夏自由球員市場開啟後，有4支球隊最有可能成為詹姆斯的新東家，其中克里夫蘭騎士與金州勇士已被點名。溫霍斯特自詹姆斯高中時期便長期追蹤報導，他認為騎士隊是詹姆斯退役前最完美的落腳點。在幾週前湖人客場對陣騎士的比賽中，騎士球團不僅播放了致敬影片，現場球迷更給予詹姆斯熱烈掌聲。回到夢想開始的地方，與騎士陣中豐富的年輕才俊聯手再爭一冠，對詹姆斯而言具備極大的吸引力。另一支備受矚目的球隊則是金州勇士。勇士隊過去兩季一直對引進詹姆斯保持興趣。若詹姆斯能與生涯宿敵史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）聯手，將寫下NBA歷史性的新篇章。不過溫霍斯特強調，這項合作的前提是勇士必須進一步提升整體戰力，確保具備爭冠競爭力。在名單中，最令人好奇的是溫霍斯特口中「尚未準備好具名」的兩支神祕黑馬球隊。他表示正在針對這兩支球隊的現況進行研究。外界猜測，若紐約尼克再度早早出局，詹姆斯或許會考慮前往他心愛的麥迪遜廣場花園球場效力；此外，如馬刺、狼隊或底特律活塞等隊，若詹姆斯願意降薪追求最後一冠，也可能成為黑馬選項。值得注意的是，溫霍斯特認為目前詹姆斯重返邁阿密熱火的可能性微乎其微。隨著詹姆斯職業生涯進入尾聲，他將採取更為精確的策略來選擇下一站。這場不到5個月後就會揭曉的「詹皇去哪兒」大戲，無疑將成為今夏NBA最受矚目的焦點。