▲女子籃球委員會同樣公布了重量級名單，由剛退役不久的傳奇球星帕克（Candace Parker）與戴莉·唐（Elena Delle Donne）領銜。（圖／美聯社／達志影像）

2026年奈史密斯籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）今（12）日正式公布最終決選入圍名單。本屆由洛杉磯快艇前「灌籃王」葛瑞芬（Blake Griffin）與明星前鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）領銜球員名單，現任公鹿隊主帥瑞佛斯（Doc Rivers）與曾驅逐鄧肯（Tim Duncan）的傳奇裁判克勞佛（Joey Crawford）也榜上有名。生涯以勁爆體能聞名的葛瑞芬，在首度獲得資格後便順利闖進最終決選。他在快艇隊時期的「空接之城」（Lob City）締造無數經典，生涯6度入選全明星賽、5次入選最佳陣容。與他一同入圍的還有太陽隊前名將史陶德邁爾，作為「7秒快攻」體系的靈魂人物，史陶德邁爾同樣6度入選全明星賽，並擁有最佳陣容第一隊的殊榮。此外，入圍的球員還包括前太陽明星控衛、退役後曾任沙加緬度市長的強森（Kevin Johnson）、防守悍將威廉斯（Buck Williams）以及公鹿前傳奇前鋒強森（Marques Johnson）。在教練部分，執教生涯累積勝場數高居史上前10的瑞佛斯（Doc Rivers）再次入圍。瑞佛斯曾帶領塞爾提克於2008年奪冠，目前於公鹿隊執掌兵符。此外，引領現代進攻潮流的小球大師丹托尼（Mike D'Antoni）也以貢獻者身分入圍。值得注意的是，本次裁判類別中，最受矚目的便是執法近40年的「光頭裁判」克勞佛（Joey Crawford）。他以嚴厲、甚至帶點個人情緒的執法風格聞名，其中最經典的莫過於將坐在板凳席大笑的鄧肯（Tim Duncan）驅逐出場。當時克勞佛認為鄧肯在場下休息時有意嘲笑他，因此先後處以兩次技術犯規，把他趕出場。事後，他被停職無法參與2006-07賽季剩餘的例行賽以及2007年NBA季後賽的裁判工作，也因此中斷了他連續21個賽季執法總決賽的紀錄。雖然球迷對於克勞佛執法的評價正反兩極，但他生涯執法超過2500場例行賽、50場總決賽的資歷，無疑是籃球史上的重要身影。女子籃球委員會同樣公布了重量級名單，由剛退役不久的傳奇球星帕克（Candace Parker）與戴莉·唐（Elena Delle Donne）領銜。柏嘉生涯奪下3座WNBA總冠軍與2座MVP，是女子籃球史上公認的全能奇才。此外，1996年美國奧運女籃隊也作為團體入圍，被視為是推動WNBA成立的關鍵功臣。2026年名人堂最終入選名單將於當地時間4月4日正式宣布，而入堂典禮預計當地時間8月14日至16日在麻薩諸塞州春田市舉行。