NBA美國職籃（National Basketball Association）自由球員市場尚未開啟，但一則震撼傳聞已讓籃壇沸騰。根據《ClutchPoints》記者布雷特·席格爾（Brett Siegel）報導，多倫多暴龍隊對於洛杉磯快艇隊球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）有意，他在今年休賽季有可能透過交易重返北境，這對曾在2019年攜手奪冠的經典組合有望再度重逢。
複製2018年奪冠豪賭 暴龍欲再闖巔峰
席格爾指出，暴龍隊曾在2018年發動一場不知道未來去向的豪賭，卻換回了隊史首座總冠軍。如今，類似的情境可能再度上演。目前快艇隊的競爭力逐漸下滑，在失去詹姆斯·哈登（James Harden）、保羅·喬治（Paul George）與諾曼·鮑威爾（Norman Powell）後，球隊戰力大打折扣。若快艇打算徹底重整，將進入合約最後一年的雷納德交易出去，暴龍將是極具競爭力的潛在下家。
席格爾如此寫道：「多倫多暴龍隊在2018年交易得到雷納德時，並不知道他自由球員市場的未來會如何。這一舉動最終幫助暴龍隊贏得了隊史首個NBA總冠軍。類似的情況可能會在即將到來的休賽期發生在雷納德身上。或許，他重返暴龍隊，再次沖擊總冠軍，這正是我們有可能看到的場景。」
暴龍三劍客雛形已現 雷納德成奪冠最後拼圖
多倫多暴龍本季在史考提·巴恩斯（Scottie Barnes）、布蘭登·英格拉罕（Brandon Ingram）及RJ·巴瑞特（RJ Barrett）的帶領下表現優異，已穩進季後賽行列。然而，外界普遍認為這套陣容尚不足以爭奪總冠軍。
報導分析，暴龍管理層可能將巴瑞特視為交易籌碼，以換取具備領袖氣質的雷納德加盟。若雷納德能回歸，不僅能填補經驗缺口，更能與巴恩斯、英格拉罕組成恐怖的鋒線組合，讓多倫多重新回到爭冠競爭者的行列。
快艇面臨轉捩點 高點出清或坐視球星離去
對於快艇隊而言，雷納德本季打出了生涯最佳的表現之一，交易價值處於高點。由於雷納德即將進入合約年，若快艇執意留人卻無法奪冠，明年恐面臨球員恢復自由身後「空手而回」的風險。
快艇在截止日前交易走中鋒伊維察·祖巴茨（Ivica Zubac）的舉動已顯示出球團對現有體系動刀的決心。雷納德一直都希望在洛城打球，但球隊對於未來的構想卻可能有新計畫。
消息來源：ClutchPoints、Heavy Sports
我是廣告 請繼續往下閱讀
席格爾指出，暴龍隊曾在2018年發動一場不知道未來去向的豪賭，卻換回了隊史首座總冠軍。如今，類似的情境可能再度上演。目前快艇隊的競爭力逐漸下滑，在失去詹姆斯·哈登（James Harden）、保羅·喬治（Paul George）與諾曼·鮑威爾（Norman Powell）後，球隊戰力大打折扣。若快艇打算徹底重整，將進入合約最後一年的雷納德交易出去，暴龍將是極具競爭力的潛在下家。
席格爾如此寫道：「多倫多暴龍隊在2018年交易得到雷納德時，並不知道他自由球員市場的未來會如何。這一舉動最終幫助暴龍隊贏得了隊史首個NBA總冠軍。類似的情況可能會在即將到來的休賽期發生在雷納德身上。或許，他重返暴龍隊，再次沖擊總冠軍，這正是我們有可能看到的場景。」
暴龍三劍客雛形已現 雷納德成奪冠最後拼圖
多倫多暴龍本季在史考提·巴恩斯（Scottie Barnes）、布蘭登·英格拉罕（Brandon Ingram）及RJ·巴瑞特（RJ Barrett）的帶領下表現優異，已穩進季後賽行列。然而，外界普遍認為這套陣容尚不足以爭奪總冠軍。
報導分析，暴龍管理層可能將巴瑞特視為交易籌碼，以換取具備領袖氣質的雷納德加盟。若雷納德能回歸，不僅能填補經驗缺口，更能與巴恩斯、英格拉罕組成恐怖的鋒線組合，讓多倫多重新回到爭冠競爭者的行列。
快艇面臨轉捩點 高點出清或坐視球星離去
對於快艇隊而言，雷納德本季打出了生涯最佳的表現之一，交易價值處於高點。由於雷納德即將進入合約年，若快艇執意留人卻無法奪冠，明年恐面臨球員恢復自由身後「空手而回」的風險。
快艇在截止日前交易走中鋒伊維察·祖巴茨（Ivica Zubac）的舉動已顯示出球團對現有體系動刀的決心。雷納德一直都希望在洛城打球，但球隊對於未來的構想卻可能有新計畫。
消息來源：ClutchPoints、Heavy Sports