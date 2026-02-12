我是廣告 請繼續往下閱讀

夏洛特黃蜂隊近期展現驚人化學反應，今（12）日在主場迎戰亞特蘭大老鷹隊，儘管賽前傳出兩名先發主力遭禁賽的利空消息，但在布蘭登·米勒（Brandon Miller）狂砍31分的帶領下，終場以110：107險勝老鷹。這場勝利不僅讓黃蜂取得近11場比賽中的第10勝，也展現了球隊爭取東區前段順位的強大韌性。黃蜂隊本場比賽前夕遭遇重挫，前鋒邁爾斯·布里吉斯（Miles Bridges）與穆薩·迪亞巴特（Moussa Diabate）因在週一對陣底特律活塞時參與鬥毆，遭NBA官方處以4場禁賽處分。在短兵缺缺的情況下，黃蜂從G聯盟緊急召回的PJ·霍爾（PJ Hall）表現驚艷，貢獻11分與10籃板的兩雙成績，與先發長人格蘭特·威廉斯（Grant Williams）共同撐起禁區。黃蜂隊今日外線手感熱燙，全場三分球51投19中。米勒除了抓下9籃板外，個人飆進5顆三分球；當家球星拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）也投進7顆三分球挹注24分。新秀康·克努佩爾（Kon Knueppel）同樣表現不俗，進帳18分並在比賽最後19.4秒穩穩罰進2球，幫助黃蜂鎖定勝局。老鷹隊方面，戴森·丹尼爾斯（Dyson Daniels）攻下全隊最高21分，傑倫·約翰遜（Jalen Johnson）則繳出19分、13籃板與9助攻的準大三元數據。老鷹在比賽末節曾一度將分差縮小至1分，但關鍵時刻歐尼卡·奧孔古（Onyeka Okongwu）發生快攻失誤，隨後錯失追平比分的三分球，最終無力回天。黃蜂近期打出9連勝佳績，化學反應漸入佳境，雖然上一場被東區龍頭底特律活塞擊敗，但今天再度擊敗亞特蘭大老鷹，近11戰取得10勝，戰績來到26勝29敗，已經升上東區第9，下一場則將和西區豪強休士頓火箭交手。