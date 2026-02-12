我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊（35勝20敗）今日在客場展現恐怖統治力，面對缺少核心球星恩比德（Joel Embiid）的費城76人隊，全場投籃手感熱燙，終場以138：89痛宰對手。這場49分的狂勝不僅讓尼克在全明星賽前畫下完美句點，更創下尼克隊史第2大的勝分紀錄。費城76人隊在開賽前幾小時宣布當家球星恩比德因傷缺席，這也成為比賽的分水嶺。76人主帥尼克·納斯（Nick Nurse）雖排上阿德姆·博納（Adem Bona）與安德烈·卓蒙德（Andre Drummond）試圖填補禁區，但兩人表現慘不忍睹。博納在防守端多次失位，開賽前6分鐘就讓尼克隊完成3次空切上籃；老將卓蒙德更是心不在焉，多次發生低級傳球失誤，導致比賽在半場時便已失去懸念。尼克隊本場比賽進攻全面開花，明星長人卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）在擺脫上一場的犯規困擾後，全場貢獻21分、11籃板與5助攻；側翼大將米凱爾·布里吉斯（Mikal Bridges）也挹注22分。最令人驚豔的莫過於新加盟的「神偷」阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）。他今日僅上場19分鐘，就在外線飆進平生涯紀錄的8顆三分球，狂砍全隊最高的26分，並外帶5抄截、4助攻。單單阿爾瓦拉多在第二節投進的三分球數，就比76人全隊上半場的總合還要多。76人隊今日僅靠明星後衛泰瑞澤·麥克西（Tyrese Maxey）一人苦撐。儘管尼克隊對他採取針對性包夾，麥克西仍展現職業精神，奮力衝擊禁區獲得10次罰球，攻下全場最高的30分。然而，在保羅·喬治（Paul George）缺陣且交易掉傑瑞德·麥肯（Jared McCain）後，76人陣容嚴重缺乏第二持球點與空間拉開能力，導致進攻端完全陷入泥淖。這場破紀錄的大勝對尼克隊而言極具意義，尤其是他們在週二剛輸給東區墊底球隊，今日的強勢反彈證明了球隊競爭力。兩隊將帶著截然不同的心情進入全明星假期，尼克隊展現了爭冠實力，而76人則面臨恩比德缺陣時，戰力全面崩盤的嚴峻考驗。