根據《ESPN》名記麥克曼納明（Dave McMenamin）報導，湖人當家球星唐西奇（Luka Dončić）因左腿筋拉傷仍未痊癒，確定將缺席明（12）日對陣老東家達拉斯獨行俠的焦點之戰，這也是他連續第四場比賽作壁上觀，就連即將到來的全明星賽也還不確定是否能參戰。《ESPN》資深內幕記者文霍斯特（Brian Windhorst）分析指出，目前的關鍵在於唐西奇的傷勢等級，若是二級拉傷恐怕就會對湖人造成極大的傷害。唐西奇在日前對陣費城76人隊的比賽中腿部感到不適，經核磁共振（MRI）檢查證實為腿筋拉傷。雖然湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）此前將傷勢定調為「輕微拉傷」，且曾傳出唐西奇已恢復慢跑，但湖人最終仍決定保持謹慎的態度，讓唐西奇在交手獨行俠一役繼續缺陣。麥克曼納明指出，唐西奇雖然在復健中有所進展，但他是否能參加週一舉行的全明星賽，目前仍存在極大變數，不過報導中表示：「他正努力復健，還是希望能在全明星賽亮相，」《ESPN》資深內幕記者文霍斯特（Brian Windhorst）分析指出，目前的關鍵在於唐西奇的傷勢等級。「如果這只是輕微的一級拉傷，趁著全明星假期休息，他可能不會缺席太多例行賽；但如果是嚴重的二級拉傷，湖人就真的有大麻煩了。」文霍斯特也提到，考量到唐西奇極高的出賽率與下肢負荷，加上他在職業生涯前8年從未發生過腿筋相關的問題，這次復健對他而言是全新且陌生的挑戰，湖人高層顯然不願意為了戰績讓他冒險復出。本賽季唐西奇以場均32.8分高居聯盟得分王，並能貢獻8.6次助攻與7.8個籃板。然而，頻繁的腿部傷勢已讓他本季缺席了11場比賽，而湖人在他缺席時僅取得5勝6敗的勝率，顯示出球隊對他的高度依賴。唐西奇今年不僅是連續第6年入選全明星賽先發，更以超過選票首次奪得聯盟「人氣王」寶座。這項里程碑對他極具意義，他也多次向教練團表達強烈的上場意願。湖人總教練瑞迪克也曾表示：「我知道只要他能打，他一定會上場，他真的很想參加全明星賽。」然而，面對緊迫的季後賽席次爭奪戰，湖人管理層目前顯然更看重長遠目標，比起明星賽的曝光，如何確保唐西奇能以百分之百的健康狀態回歸賽場，才是球團的首要考量。