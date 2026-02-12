我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠隊今（12）日宣布，當家狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）在接受核磁共振（MRI）檢查後，確定是左腳扭傷。這次傷勢發生在日前對陣鳳凰城太陽的比賽中，這也意味著弗拉格將缺席明日對陣洛杉磯湖人的焦點戰，同時被迫退出即將在週日舉行的2026年全明星新秀挑戰賽。在前一場比賽中，獨行俠以111：120不敵太陽，無奈吞下8連敗。這波連敗潮不僅讓球隊本季戰績滑落至19勝34敗，更追平了自2016年11月以來球隊最長的連敗紀錄。儘管獨行俠近期陷入泥淖，但弗拉格在該場比賽仍繳出27分、5籃板的高水準表現，可惜在拚戰過程中不慎傷及腳部。「我打得很具侵略性，持續衝擊內線並製造身體對抗，這讓我得到不少罰球機會。」弗拉格在賽後談到自己的表現時表示，「雖然我們開局能量不足，表現有些散漫，但之後大家團結一心努力追分。儘管戰績不佳，我們仍會持續拚搏。」身為2025年的選秀狀元，弗拉格本賽季至今出賽49場，在場均34.1分鐘的貢獻下，繳出20.4分、6.6籃板及4.1助攻的亮眼數據，投籃命中率高達48.2%。值得一提的是，弗拉格目前生涯總得分來到999分，距離千分大關僅一步之遙，原定能在對陣湖人的比賽中達成紀錄，如今因傷勢攪局，挑戰千分里程碑的時間將被迫推遲。獨行俠今年進入了以弗拉格為核心的重建期。然而在8連敗的陰霾下，核心戰將的受傷無疑是雪上加霜。球團目前尚未給出弗拉格確切的復出時間表，僅確認他將利用全明星週末期間進行復健，希望能以此止損，幫助球隊走出連敗泥淖。