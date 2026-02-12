我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（12）日上演一場激戰，洛杉磯快艇隊客場挑戰休斯頓火箭隊。快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在比賽最後2秒展現巨星價值，頂住壓力完成關鍵的「三分打」準絕殺，帶領快艇以105：102險勝火箭，同時終結了火箭隊的2連勝。本場比賽雙方互不相讓，戰況一路膠著至讀秒階段。第四節終了前6.9秒，火箭杜蘭特（Kevin Durant）罰球追平，兩隊戰成102平手，快艇請求暫停後將球交給雷納德。他面對泰特（Jae'Sean Tate）的貼身防守，展現強大核心力量，轉身後仰跳投命中，同時造成對方犯規。雷納德隨後穩穩罰進加罰，完成致命的「三分打」，助快艇取得3分領先。雖然火箭隨後嘗試由伊森（Tari Eason）執行絕平三分，可惜未能命中，快艇成功守住勝利。火箭隊在開局與次節初段表現出色，新秀謝潑德連續命中三分彈，一度帶領火箭取得多達13分的領先優勢。然而快艇隊在第三節展開反擊，鄧恩的三分球幫助球隊縮小差距。末節決勝時刻，快艇洛培茲（Brook Lopez）外線開火追至 1 分差，隨後雷納德開啟個人模式單砍9分反超。讀秒階段雙方多次戰平，杜蘭特一度在關鍵時刻命中底角三分追平比分，申京也在籃下強攻造成雷納德犯規，兩罰一中將比分鎖定在102平手。然而，雷納德最終憑藉其標誌性的後仰跳投與加罰，親手終結了比賽懸念。雷納德：27分11籃板4助攻鄧恩（Kris Dunn）： 16分6助攻馬瑟林（Bennedict Mathurin）16分大洛（Brook Lopez）15分科林斯（John Collins）12分、6籃板杜蘭特（Kevin Durant）： 21分8籃板6助攻謝潑德（Reed Sheppard）： 17分4助攻史密斯（Jabari Smith Jr.）： 16分12籃板申京（Alperen Sengun）： 16 分9籃板6助攻