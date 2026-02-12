我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士與前潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）的「分手」戲碼愈演愈烈。在《ESPN》爆出勇士球團曾計較庫明加親友「拿太多食物」的瑣碎細節後，這場風波引發球迷熱議。對此，目前因傷缺陣的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也罕見在貼文下方公開發聲，親自向昔日的小老弟道歉，直言球團的爆料實在「太荒謬」。《Heavy Sports》報導指出，在職業運動中，球隊交易球員後向媒體「放冷箭」以維護形象並不罕見，但勇士球團對庫明加的指控卻顯得格外「瑣碎」。根據《ESPN》報導，勇士管理層曾不滿庫明加親友在球場家屬區（Family Room）外帶太多食物一事。這則報導在社群媒體上迅速發酵，卻意外造成「雙輸」的局面，不但讓庫明加在離隊後顯得尷尬，更讓勇士球團被冠上「小家子氣」的標籤。面對老東家的瑣碎控訴，一起被交易到老鷹的希爾德（Buddy Hield）先是在相關新聞的評論區下方幽默表示：「他們在說謊，是巴特勒拿的。」接著庫明加本人也在《Bleacher Report》的貼文下回覆了32個笑哭表情符號與一個翻白眼的圖案，並反諷道：「還有什麼（黑料）要爆的？」這則回覆也釣出了勇士老大柯瑞親自留言。柯瑞留言表示：「兄弟，我很抱歉。這整件事真的太荒謬了，去成就你的偉大吧。」 這番言論給足了庫明加面子。目前這筆重磅交易的主角們皆尚未代表新東家出戰。換回勇士的明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）仍因阿基里斯腱傷勢復健中，預計全明星賽後才會復出；庫明加則在老鷹隊處理膝蓋傷勢，同樣預計在明星賽後上演首秀。至於同樣轉戰老鷹的射手希爾德（Buddy Hield），則在新東家對陣灰狼時僅出賽5分鐘，表現普通。《Heavy Sports》認為，這樁交易對勇士的壓力遠大於老鷹。庫明加身為5年前的首輪第7順位新秀，勇士在長達5年的時間內未能將他培養成巨星，如今又被爆出「計較食物」這種荒謬指控，若庫明加在亞特蘭大打出全明星級表現，勇士管理層恐將面臨輿論的嚴厲審判。