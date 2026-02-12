我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於NBA美國職籃（National Basketball Association）芝加哥公牛隊並簽下雙向合約的日本後衛河村勇輝（Yuki Kawamura），於今（12）日在 G 聯盟賽場寫下驚人里程碑。代表溫迪城市公牛隊（Windy City Bulls）出賽的河村勇輝，在對陣大急流城黃金隊（Grand Rapids Gold）的比賽中大顯神威，全場狂飆34分、16助攻與8籃板，三項數據皆創下旅美生涯新高，震撼全場。河村勇輝今日展現極佳的競技狀態，開賽便以精準的擋拆傳球引導球隊攻勢。在第二節比賽中，他更與 NBA 灌籃大賽三連霸傳奇麥克·馬克朗（Mac McClung）聯手，送出一記跨越半場的精準傳球，助攻馬克朗完成震撼全場的反手空中接力灌籃，讓現場播報員與球迷熱血沸騰。上半場結束時，河村勇輝已繳出15分、13助攻的「雙十」成績。進入下半場後，他火力全開，連續命中3顆三分球並多次利用突破拋投得分，帶領球隊一度取得18分的領先優勢，也讓他個人得分正式突破30分大關。河村勇輝本場出賽超過40分鐘為全隊最長，最終繳出34分16助攻8籃板1抄截的全能成績單。在個人效率方面也相當亮眼，投籃24投12中（命中率 50%）、三分球6投3中（命中率 50%）、罰球4投全中（命中率 100%），徹底洗刷過往外線命中率不佳的疑慮。然而，溫迪城市公牛隊在第四節陷入失速，儘管河村勇輝在比賽末段仍命中關鍵三分球試圖止血，但最終球隊仍以131：135惜敗給大急流城黃金隊。河村勇輝在最近2場G聯盟賽事中合計傳出29次助攻，其組織能力已完全適應美式球風。溫迪城市公牛隊將於明日（12 日）在主場與同一對手再度交鋒，隨後將進入明星賽假期。日本球迷與美媒皆高度關注，河村勇輝是否能帶著這股火燙手感，在下一場比賽率領球隊復仇奪勝。