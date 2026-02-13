我是廣告 請繼續往下閱讀

▲爵士隊與凱斯勒陣營在去年休賽季的續約談判已陷入停滯。（圖／美聯社／達志影像）

▲金塊隊面臨沉重的團隊薪資壓力，且長期以來並不願意支付巨額豪華稅。溫霍斯特直言：「如果你是湖人球迷，正在思考該如何使用薪資空間，華生絕對是值得密切觀察的人選。」（圖／美聯社／達志影像）

隨著洛杉磯湖人隊正式進入以新核心路卡·唐西奇（Luka Doncic）為首的全新時代，球團已開始為今年休賽季重塑陣容進行布局。根據多位NBA資深知情人士透露，湖人隊已將補強目標鎖定在兩名即將進入「受限自由球員」市場的潛力新星：猶他爵士隊中鋒沃克·凱斯勒（Walker Kessler）與丹佛金塊隊前鋒派頓·華生（Peyton Watson）。紫金大軍休賽季將擁有4820萬美元（約合新台幣15.1億元）的薪資空間，高居全NBA之冠。ESPN記者提姆·麥克馬洪（Tim MacMahon）在周三的節目中指出，爵士隊與凱斯勒陣營在去年休賽季的續約談判已陷入停滯。爵士隊希望將合約價碼控制在年薪2500萬美元左右，但凱斯勒的經紀團隊認為其身價遠高於此。麥克馬洪預測，凱斯勒將進入一個「非常緊張且漫長」的受限自由市場過程。由於爵士目前已在小賈倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）與勞里·馬爾卡寧（Lauri Markkanen）身上投入每年近1億美元的薪資，外界質疑猶他是否還能拿出足夠預算匹配湖人可能開出的高額報價。另一位受矚目的目標是金塊隊的側翼大將派頓·華生。資深記者布萊恩·溫霍斯特（Brian Windhorst）分析，金塊隊面臨沉重的團隊薪資壓力，且長期以來並不願意支付巨額豪華稅。溫霍斯特直言：「如果你是湖人球迷，正在思考該如何使用薪資空間，華生絕對是值得密切觀察的人選。」包括《The Athletic》與《The Stein Line》在內的多家媒體，此前也曾多次將華生與湖人隊聯繫在一起，認為他是輔佐唐西奇與奧斯丁·里夫斯（Austin Reaves）的理想側翼拼圖。根據薪資專家基斯·史密斯（Keith Smith）估計，湖人隊今夏預計將擁有4820萬美元的薪資空間，高居全NBA之冠。加上手握3枚可供交易的首輪選秀權，湖人擁有極大的靈活性與籌碼。溫霍斯特指出，受限自由市場對球員來說通常很殘酷，但對於像湖人這樣擁有大量空間且被視為「搶得走人」的球隊來說，這是一個難得的窄門。湖人極有可能開出一份讓原球隊（爵士與金塊）難以負荷的「溢價」合約，直接將凱斯勒或華生帶回洛杉磯。隨著唐西奇時代正式開啟，湖人隊無疑將成為今年夏季轉會市場最具定義性的力量。