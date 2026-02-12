我是廣告 請繼續往下閱讀

印第安納溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）近日受邀參加NBA傳奇巨星詹姆斯（LeBron James）的熱門Podcast節目《球場大腦》（Mind the Game）。節目中，兩人不僅深入探討總決賽的戰術博弈，哈利伯頓更當場向坐在對面的偶像詹姆斯感性告白。而詹姆斯也針對外界對哈利伯頓「被高估」的質疑，霸氣開砲反擊那些只看數據的「Excel球迷」。哈利伯頓在節目尾聲變成「鐵粉」，他坦言能與詹姆斯面對面交流簡直「如夢似幻」。哈利伯頓感性表示，詹姆斯不僅是他的偶像，更是所有運動員的藍圖：「如果不歌頌勒布朗，那是我的問題。他為我們指明了方向，不僅是球技，還包括商業佈局與領袖風範。」哈利伯頓透露，網路上至今還流傳著他小時候的照片，床頭掛滿了詹姆斯的海報。他特別感謝詹姆斯教導年輕球員如何帶動身邊的人共同成功，並直言這段跨越偶像與對手的關係，對他的人生意義非凡。針對部分媒體與球迷認為哈利伯頓「被高估」的言論，詹姆斯在節目中直接霸氣護航小老弟。他發明了「Excel球迷」一詞，諷刺那些只會盯著得分數據、賽後滑手機刷統計數據，卻從不真正看比賽的人。「當哈利伯頓去年帶領溜馬殺進總決賽時，那些『Excel球迷』在哪裡？怎麼安靜了？破防了？」詹姆斯辛辣地嘲諷道。他認為現今籃球氛圍過度癡迷得分，彷彿一個球員沒拿高分就是不行，「如果哈利伯頓拿到14分、13助攻、6籃板，這群人會說『還行吧』，但事實上，不靠得分也能贏球的球員，才是真正能讓球隊產生質變的人。」身為聯盟歷史總得分王，詹姆斯對「得分至上論」嗤之以鼻。他直言，某些同行也在鼓吹得分才是唯一，助長了這股歪風。詹姆斯強調，他與哈利伯頓都不在乎那些只看特定數據的偏見，「『Excel球迷』只看他們想看的數據，而我們在乎的是贏球。」哈利伯頓也表示，這次對談讓他受益匪淺，而詹姆斯的聲援無疑為他未來的領袖之路注入了一劑強心針。