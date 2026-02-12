我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽（如圖）為求婚寫了專屬主題曲〈剛剛好〉，在情人節前夕，將上架和粉絲分享全曲。（圖／晴空鳥提供）

歌手李玉璽將於明（13）日正式發行全新單曲〈剛剛好〉，這是他親自創作的歌曲，正是向太太許允樂（小樂）求婚的定情曲。不過，回憶起浪漫的求婚當下，李玉璽卻自爆發生了求婚出包的可愛插曲。他表示，當天因為太過緊張，明明是自己寫的歌，現場獻唱時腦袋卻一片混亂，竟然把歌詞唱得顛三倒四，彷彿在唱倒裝句。面對老公的失誤，許允樂不但沒有在意，反而超溫柔地給予第一個回饋：「可以再唱一次嗎？」 讓原本緊張的求婚場面瞬間充滿了粉紅泡泡。這場精心策劃的求婚，原本是李玉璽瞞著女方準備許久的驚喜，沒想到正式上場時，緊張感讓他表現失常，不僅唱歌唱成倒裝句、歌詞混亂，隨後在唸出關於彼此的誓言時，更是數度哽咽到說不出話。許允樂事後回憶，當天回家看到燭光、好友與滿滿的祝福明信片，雖然李玉璽一度唱錯歌詞，但是他的心意讓她感動不已。她在社群上甜蜜分享這段回憶，寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」談及這首歌的創作初衷，李玉璽坦言曾陷入創作低潮，覺得外界雜訊太多，寫歌動機變得不純粹。在自我懷疑的過程中，是許允樂始終如一的鼓勵讓他重新找回力量。為了回應這份支持，他決定創作一首專屬於求婚的歌。他形容自己曾經像一塊找不到位置的拼圖，卻因為這段關係，終於在世界裡找到一個剛剛好的位置。這份不多不少、恰到好處的愛，讓他找回了創作最單純的快樂。為了給許允樂驚喜，李玉璽利用零碎時間，花了四、五天祕密寫歌。他表示，第一個聽眾其實是製作人楊子樸，兩人趕在求婚前義氣相挺完成了卡拉版本。對於將這首私密的求婚歌公開，李玉璽表示，情歌可以很多首，但求婚的歌只有一首。他希望這首歌能代表一種愛情觀：「最好的愛情不是華麗的鑽石，而是你們都同樣珍惜那顆上次去海邊撿來的石頭。」隨著新婚後第一個農曆年到來，家中多了一份需要經營的溫暖，〈剛剛好〉也將於情人節前夕上架，分享這份剛剛好的幸福。