金州勇士隊在今（12）日對戰聖安東尼奧馬刺隊，這是他們在全明星賽假期前的最後一場比賽。勇士這一場比賽一度在第三節領先多達16分，但沒想到後續未能守成，末節熄火被馬刺翻盤，終場以113：126輸球，最近5場比賽戰績為2勝3敗。馬刺主將文班亞馬（Victor Wembanyama）這一場攻下26分9籃板4助攻2阻攻。此役對戰馬刺，勇士依然是以殘陣應戰，多名主力球員缺陣。根據勇士隊資深記者安東尼·史萊特（Anthony Slater）在ESPN節目《NBA Today》中披露，勇士球團目前的目標是讓柯瑞與波辛傑斯在2月19日對陣波士頓塞爾提克的比賽中同時出賽。總教練史提夫·柯爾（Steve Kerr）對此表達了樂觀態度，認為這對夢幻組合極有可能在全明星賽後的第一場比賽正式合體。柯瑞目前正受到跑者膝（Runner's Knee）傷勢困擾，已確定會缺席全明星賽前的最後一場比賽，這也是他連續第5場缺陣。與此同時，自交易截止日透過強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）等籌碼換來的波爾辛吉斯，也尚未披上勇士戰袍亮相。為了能在2月19日順利首秀，波辛傑斯全明星假期將不會遠行，而是選擇留在灣區進行自主訓練與康復。他自1月7日後便因阿基里斯腱傷勢缺賽至今，目前復健進度正朝向正確的方向發展。這場比賽開打後，勇士雖然戰力不完整，但打出相當精彩的內容，進攻端打得相當流暢，加快節奏、利用攻防轉換打擊馬刺隊，上半場打完，勇士以67：52領先。易籃再戰後，勇士角色球員依舊有亮眼發揮，控衛斯賓賽（Pat Spencer）禁區跳投命中、上一場大爆發的「巴西王子」桑托斯（Gui Santos）也上籃得手，勇士一度以86：70大幅領先馬刺。但沒想到馬刺在末節急起直追，在福克斯（De'Aaron Fox）於該節終了前1.3秒進球後，客隊打出一波24：8的攻勢，瞬間將分差給追平。末節馬刺打出15：5的攻勢，反超取得雙位數領先，勇士儘管努力追趕，但最終還是吞下敗仗。馬刺主將文班亞馬（Victor Wembanyama）這一場攻下26分9籃板，另有4助攻；福克斯得到27分8助攻；替補出發的強森（Keldon Johnson）。勇士方面，格林（Draymond Green）準大三元，得到17分12籃板8助攻。團隊6人得分上雙。