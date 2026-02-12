我是廣告 請繼續往下閱讀

沙加緬度國王隊正陷入隊史搬遷以來最深的黑暗時刻。今（12）日國王客場挑戰猶他爵士，在缺少沙波尼斯（Domantas Sabonis）、威斯布魯克（Russell Westbrook）及拉文（Zach LaVine）等6名核心主力的情況下，全場一路挨打。終場國王以93：121慘敗，不僅苦吞14連敗，更刷新隊史自1985年搬遷至沙加緬度以來的最長連敗紀錄。本場比賽前，國王已遭遇13連敗。今日面對爵士，國王首節進攻端便集體失準，投籃命中率僅約24%，單節落後達19分。爵士則在馬爾卡寧（Lauri Markkanen）與賈倫（Jaren Jackson Jr.）的帶領下多點開花，次節再將領先優勢擴大。半場結束時，國王以44：71落後多達 27 分，比賽懸念早早消失。國王全場進攻低迷，克利福德（Nique Clifford）手感冰冷，全場15投僅1中得到6分，德羅贊（DeMar DeRozan）雖力拼20分但孤掌難鳴。國王全場命中率僅約3成，外線更是慘不忍睹。反觀爵士隊進攻極其流暢，全場投籃命中率接近5成5。爵士方面由傑克森（Jaren Jackson Jr.）23分位居得分榜首、馬爾卡寧（Lauri Markkanen）也有19分、7籃板進帳、森薩博（Brice Sensabaugh）與科利爾（Isaiah Collier）各自攻下19分以及12分。國王方面，表現較為突出的只有德羅贊（DeMar DeRozan）的20分、卡特（Devin Carter）則是19分、5籃板。這次14連敗不僅讓國王穩坐全聯盟墊底，更超越了先前剛創下的13連敗紀錄，成為沙加緬度時代最慘烈的一頁。歷史上，國王隊史最長連敗紀錄為1959-60賽季及1970-71賽季，當時的名字還是辛辛那提皇家的14連敗。換言之，若國王在全明星賽後的第一場比賽未能取勝，將創下隊史80年來最長連敗的新猷。