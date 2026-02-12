我是廣告 請繼續往下閱讀

自哈登加入後，騎士3戰全勝，並延續至5連勝。團隊火力分布平均、節奏流暢，顯示這筆交易至少在初期成效顯著。

克里夫蘭騎士在主場以138：113大勝華盛頓巫師，拿下NBA美國職籃（National Basketball Association）5連勝，被外界稱為「大鬍子」的哈登，在交易截止日前震撼加盟騎士後，外界原本質疑他如何與既有核心搭配。不過他本人卻顯得相當坦然。本場比賽，哈登出賽28分鐘，僅出手4次，攻下13分，但送出全隊最高的11次助攻，展現控場能力。他多次精準找到外線射手與禁區的賈瑞特．艾倫（Jarrett Allen），讓騎士攻勢始終保持高效率。艾倫幾乎彈無虛發，全場11投10中拿下21分9籃板；多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）則持續火燙手感，貢獻30分5助攻。替補射手山姆．梅里爾（Sam Merrill）更爆發攻下32分，成為比賽亮點之一。巫師方面，凱尚．喬治（Kyshawn George）攻下17分，但無法阻止球隊潰敗。哈登不再需要承擔大量出手，而是以組織者與節奏掌控者的角色存在，這樣的定位讓騎士攻守更加平衡。