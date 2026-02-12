我是廣告 請繼續往下閱讀

另一位被交易的苦主希爾德則試圖用幽默化解尷尬，留言笑稱：「他們在撒謊，那是吉米（Jimmy Butler）吃的！」以此揶揄日前同樣身陷交易傳聞的隊友。

金州勇士日前將前鋒J.庫明加（Jonathan Kuminga）與射手B.希爾德（Buddy Hield）送往亞特蘭大老鷹，換回明星中鋒K.波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。然而，兩造的分手過程似乎並不和平。報導指出，這段長達四年半的合作關係在後期已變得極其「瑣碎且充滿敵意」。在去年12月的一場會議中，總教練史提夫·柯爾（Steve Kerr）不僅針對庫明加缺席球隊活動提出質疑，甚至將「家屬拿太多食物」納入正式申誡內容。消息曝光後，社群媒體迅速發酵，許多網友認為勇士這支市值數十億美金的球隊，竟為了食物問題與球員翻臉，顯得格局狹隘。庫明加本人在看到相關貼文後，僅留下多個大笑與翻白眼的表情符號，表達無奈與嘲諷。勇士隊當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）隨即在庫明加的貼文下留言力挺，他寫道：「兄弟，我很抱歉，這真的太荒謬了。去成就偉大吧！」柯瑞這番發言不僅公開質疑球團內部爆料的格調，也展現他對這名23歲小將的愛護。雖然柯瑞目前因膝傷缺陣，但他過去一直對外稱讚庫明加的潛力。庫明加在勇士效力期間場均貢獻12.5分、4.8籃板與1.8助攻，投籃命中率達50.3%。然而，他在柯爾體系下始終無法獲得穩定的發揮空間，這也是導致他最終自請交易的主因。隨著交易達成，庫明加與波爾辛吉斯目前均在傷兵名單中，預計將於台灣時間2月19日（明星賽後首戰）分別為新東家披掛上陣。