同時確定退出2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星週末的新秀挑戰賽（Rising Stars）。這項傷勢將讓弗拉格至少缺陣至明星賽後，實際回歸時間仍待評估

達拉斯獨行俠再傳傷情噩耗。球團宣布，新秀主力庫柏．弗拉格（Cooper Flagg）確診為左腳中足扭傷，將缺席對洛杉磯湖人的比賽，根據ClutchPoints記者布雷特．席格爾（Brett Siegel）報導，弗拉格在週二敗戰中仍出賽35分鐘，但賽後感到不適，今日接受MRI檢查後確認為左腳中足扭傷。本季49場出賽，弗拉格場均20.4分、6.6籃板、4.1助攻、1.2抄截、0.8阻攻，投籃命中率48.2%，三分命中率30.2%，是年度最佳新秀的領跑者，也是獨行俠少數穩定輸出來源。弗拉格成為球隊第8名傷兵，其他包括：凱里．厄文（Kyrie Irving，左膝手術）、德瑞克．萊夫利二世（Dereck Lively II，右腳手術）、納吉．馬歇爾（Naji Marshall，左腳拉傷）、凱勒布．馬丁（Caleb Martin，左腳踝扭傷），以及多名雙向合約球員。目前獨行俠在西區排名第12，並吞下8連敗。若弗拉格長期缺陣，球隊競爭力恐再下滑，甚至可能影響賽季方向。原本外界期待湖人與獨行俠上演高張力對決，但盧卡．唐西奇（Luka Doncic）因腿後肌傷勢已連續第4場缺陣，使話題性大幅下降。湖人方面，雷布朗．詹姆斯（LeBron James）與奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）預計復出。獨行俠則將依靠麥克斯．克里斯蒂（Max Christie）、泰厄斯．瓊斯（Tyus Jones）與P.J.華盛頓（P.J. Washington）填補空缺。中足傷勢雖不等同於膝傷，但對爆發力與支撐力影響顯著，若處理不當易復發。獨行俠在西區競逐激烈的環境下，每一場都至關重要。若弗拉格缺席時間拉長，球團是否改變策略，甚至轉向培養與選秀布局，將成為觀察重點。