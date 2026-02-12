我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米契爾與哈登的雙後場組合在首秀便合砍58分，展現出驚人的化學反應。（圖／路透社／達志影像）

目前騎士隊透過交易清出了約5000萬美金（約16億台幣）的薪資空間，這讓他們有足夠的財力在休賽季追求詹姆斯。

克里夫蘭騎士當前核心與潛在招募資訊

球員名稱 位置 2025-26 場均數據 本季薪資 備註 多諾萬·米契爾 (Donovan Mitchell) 後衛 28.8分 / 5.9助 約3484萬美金 (11.2億台幣) 球隊頭號進攻核心 詹姆斯·哈登 (James Harden) 後衛 25.4分 / 8.1助 約3910萬美金 (12.5億台幣) 季中加盟後的進攻大腦 艾凡·莫布里 (Evan Mobley) 前鋒 16.0分 / 10.2板 約1122萬美金 (3.6億台幣) 騎士禁區防守支柱 勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) 前鋒 21.8分 / 6.9助 約5260萬美金 (16.8億台幣) 休賽季潛在自由球員

NBA

關於「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）重返克里夫蘭騎的傳聞，在NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場上再度瘋傳。然而，NBA傳奇射手雷吉·米勒（Reggie Miller）在《丹派翠克秀》（Dan Patrick Show）中對此給出了極為冷酷的現實評估。米勒分析指出，現階段的騎士隊早已不是2014年那個需要詹姆斯隻手拯救的弱旅，他們剛在交易大限前完成重磅交易，換來了明星後衛詹姆斯·哈登（James Harden）。米勒表示：「如果詹姆斯回到克里夫蘭，他會排在多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）與哈登之後，甚至可能排在潛力長人艾凡·莫布里（Evan Mobley）之後，成為第四選擇。」對於職業生涯二十年來始終是進攻核心、球隊大腦的詹姆斯而言，如何從「系統本身」轉變為「拼圖之一」，將是體系上的巨大挑戰。騎士隊在獲得哈登後，已展現出爭奪東區冠軍的強大實力。米契爾與哈登的雙後場組合在首秀便合砍58分，展現出驚人的化學反應。而年僅24歲的莫布里則被視為未來的年度最佳防守球員（DPOY）競爭者，進攻端也正持續進化。儘管角色可能被削減，但詹姆斯重返克里夫蘭在商業與戰略上仍具備高度價值。身為自由球員的他，據傳已引起騎士、勇士與尼克的高度興趣。41歲的詹姆斯雖已失去顛峰時期的爆發力，但他頂尖的籃球智商與關鍵球處理能力，仍是爭冠球隊渴望的特質。如果詹姆斯願意效法生涯末期的其他傳奇球星，在例行賽保留體力並在季後賽關鍵時刻挺身而出，這場「克里夫蘭三度重逢」戲碼，或許將成為他追逐第五枚冠軍戒指的最佳機會。