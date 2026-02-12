我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊今（12）日客場挑戰金州勇士隊，憑藉著強大的禁區優勢與團隊火力，終場以126：113擊敗勇士。此役過後，馬刺隊豪取6連勝，這不僅是目前NBA聯盟現存的最長連勝紀錄，也讓球隊戰績提升至38勝16負，這比他們去年相同場次的勝場提升了14勝。馬刺去年前54場只拿到24勝，但今年同樣場次已經取得了38勝16敗的戰績，而且今天面對賽季前兩次交手都輸球的勇士，在第三節一度落後16分的情況下上演大逆轉，終場以雙位數分差贏球。本場比賽馬刺隊徹底統治了禁區，全隊在禁區內狂轟62分，遠優於勇士隊的42分，高達20分的差距成為勝負轉折點。馬刺狀元郎維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama）延續昨日對陣湖人狂砍40分12籃板的火燙手感，今日全場17投8中，加上10罰8中的穩定輸出，貢獻26分9籃板4助攻1抄截2阻攻，成為球隊取勝的核心關鍵。除了溫班亞馬的個人表現，新秀迪倫·哈珀（Dylan Harper）的發揮同樣亮眼。哈珀今日出戰29分鐘，高效攻下14分5籃板8助攻。根據數據統計，哈珀在最近3場比賽中累計傳出19次助攻，卻僅有2次失誤，展現出極其冷靜且成熟的控球能力。馬刺隊在近期打出強勢表現，憑藉這波6連勝站穩西區前段班。根據賽程安排，馬刺隊接下來5場比賽將依序面對太陽、國王、活塞、暴龍和籃網。若能延續目前聯盟最長的連勝氣勢，馬刺有望進一步鞏固其在季後賽競爭中的領先位置。