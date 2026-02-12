我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（12）日在主場以113：126不敵聖安東尼奧馬刺隊。儘管勇士一度建立雙位數領先，但第三節末段遭對手打出一波高潮逆轉戰局。賽後，勇士總教練科爾（Steve Kerr）除了分析敗因，也對外界最關心的柯瑞（Stephen Curry）與新援克里斯塔普斯·波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的傷情進行了最新說明。針對目前球隊的傷兵名單，科爾在採訪中釋出了正面訊號，柯瑞傷勢方面，科爾透露已與柯瑞親自交流過，對方表示自己感覺「好多了」。科爾認為柯瑞的康復進度正朝著積極的方向發展，儘管目前仍需觀察每日狀況，但情勢相當樂觀。至於新同學波爾辛吉斯，科爾表示這名新加盟的明星長人今日已參與半場5對5訓練，且移動狀態明顯優於昨日。根據助理教練回報，波辛傑斯的訓練節奏不錯，球隊非常期待他能為戰術體系帶來新的維度。談到本場比賽被翻盤的關鍵，科爾直言轉折點出現在第三節中段。勇士在一度領先16分的情況下，未能因應馬刺提升的防守強度，不僅投籃失準，更讓對手打出一波攻勢徹底改變氣勢，最終無力回天。儘管輸球，科爾仍為球員展現的競爭心與拼搏精神感到驕傲。勇士隊目前戰績為29勝26負，即將進入全明星間歇期。科爾總結了近期球隊的變動，包括吉米·巴特勒（Jimmy Butler）的傷病與交易截止日後的磨合挑戰。他特別讚揚了德雷蒙德·格林（Draymond Green）在防守維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama）時展現的歷史級防守水準，以及摩西·穆迪（Moses Moody）近期穩定的投籃表現。科爾強調，隨著柯瑞與波辛傑斯回歸，他相信勇士有能力在賽季後半程成為一支非常優秀的隊伍。